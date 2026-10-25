SIP cita el caso de Roosevelt Hernández al alertar sobre impunidad y ataques a periodistas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con 60 agresiones contra la libertad de expresión documentadas por C-Libre entre enero y junio de 2026, Honduras enfrenta un entorno adverso para el ejercicio periodístico, según advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el informe sobre el país presentado durante su 82 Asamblea General. Según la SIP, en Honduras persisten las amenazas a la libertad de prensa. Los periodistas se enfrentan a agresiones, hostigamiento, estigmatización, ataques digitales y elevados niveles de impunidad, de acuerdo con el informe sobre el país presentado en la asamblea, celebrada en Bogotá, Colombia. En el informe se detalla que los riesgos son elevados para los periodistas y medios de comunicación que investigan presuntos actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos de especial sensibilidad política.

La SIP destacó en informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en donde documentaron 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública durante el primer semestre de 2026. El informe también recoge cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que indican que durante 2025 se atendieron 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Caso de Roosevelt Hernández, bajo la lupa

Entre los casos destacados en el informe de la SIP figura el proceso judicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, investigado por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa. En julio de 2026, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exjerarca militar, a raíz de publicaciones y señalamientos difundidos por un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, en los que se calificaba a tres periodistas como “sicarios de la verdad”. Según la investigación fiscal reseñada por la SIP, esos contenidos y otros señalamientos habrían contribuido a estigmatizar a comunicadores y a afectar el ejercicio de la libertad de prensa. En el informe, la SIP identifica a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López como denunciantes en el caso. El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández y le impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Posteriormente, la defensa apeló la resolución el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo. Al momento de la elaboración del informe de la SIP, el caso permanecía pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones. Hernández ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las publicaciones cuestionadas estaban amparadas por la libertad de expresión. Honduras ocupó el puesto 16 entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, con 35.64 puntos sobre 100, dentro de la categoría de “alta restricción”.