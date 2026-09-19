Roosevelt Hernández participa en actividades de Libre y no descarta buscar un cargo de elección

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, durante el gobierno de Xiomara Castro, el general Roosevelt Hernández ahora participa activamente en reuniones del partido Libertad y Refundación (Libre). Incluso, Hernández no descartó optar a un cargo de elección popular con Libre; así lo reconoció públicamente en intervenciones que tuvo en transmisiones en vivo junto a la excandidata presidencial, Rixi Moncada. El 18 de septiembre, Rixi Moncada encabezó un conversatorio que fue transmitido por la red social TikTok y ahí también estuvo el ahora general en condición de retiro, Roosevelt Hernández.

El uniformado retirado reconoció que "si el Señor me diera la oportunidad de participar, sí participaría (en política)". No obstante, adujo que el proceso judicial que enfrenta contra un grupo de periodistas busca inhabilitarlo para entrar a la política. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Toda esta situación que está pasando está enfocada a sacarme de esta participación política porque en uno de los delitos, las penas llevan eso: no participar en cargos públicos de 10 a 15 años y por ahí va la cosa".