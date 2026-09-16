Piden resolver apelación en proceso judicial contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, permanece pendiente de la resolución de un recurso de apelación presentado por su defensa contra el auto de formal procesamiento, según defensores de derechos humanos. La medida fue dictada durante la audiencia inicial contra Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Wong Arévalo y José Adán López. Con el recurso, la defensa del general en condición de retiro, cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial y pretende que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Hernández Aguilar. Jorge Jiménez, director de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), cuestionó el uso de los recursos legales presentados por la defensa del exjefe militar.

“Hemos visto que la defensa del señor Roosevelt Hernández ha utilizado los recursos del debido proceso para dilatar el proceso judicial puesto que ha presentado recursos de apelación, amparos y nulidades”, aseguró. Jiménez sostuvo que los recursos presentados forman parte del debido proceso, pero consideró que han provocado un retraso en el avance del caso.

Piden resolver el recurso de apelación

El director de Joprodeh hizo un llamado a la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán para que resuelva el recurso presentado por la defensa de Hernández. “Llamamos a la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán a resolver respetando el debido proceso del señor Robert Hernández, pero también garantizando el derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad. La Comisión Interamericana de Derecho Humano estableció que las víctima y sociedad tienen el derecho de saber la verdad de los hechos; es necesario parar estas campañas de odio y estigmatización que han sufrido los periodistas por el señor general Roosevelt Hernández", aseveró el defensor. Además, Jiménez aseguró que, si el recurso no se resuelve, acudirán ante la Corte de Apelaciones para exigir una respuesta con la agilidad que, según señaló, debe existir en este tipo de casos.

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