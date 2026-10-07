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Desapareció desde el lunes: así encontraron el cuerpo de Víctor Sánchez cerca de La Tigra

El carro de Víctor Sánchez Flores, de 19 años, fue encontrado en otro punto y su cuerpo cerca del parque La Tigra

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 16:26
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Un joven que desapareció desde el lunes 5 de octubre fue encontrado este día sin vida cerca del Parque Nacional La Tigra en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del crimen? Su carro fue hallado a varios kilómetros del cuerpo.

 Fotos: Cortesía redes
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El joven fue identificado como Víctor Sánchez Flores, de 19 años. El joven había sido reportado como desaparecido desde el lunes pasado en la zona de El Manantial, kilómetro 13, salida al sur de la capital, cuando se conducía a bordo de su camioneta.

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Tras intensos días de búsqueda por parte de familiares, su camioneta fue encontrada abandonada en la carretera que conduce a Azacualpa, siempre en Francisco Morazán.

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Esta fue la camioneta encontrada en la carretera que conduce a Azacualpa; el auto tenía disparos de bala en el vidrio delantero.

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Finalmente, su cuerpo sin vida fue encontrado este día en la aldea Corralitos, Distrito Central, cerca del Parque Nacional La Tigra.

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Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente e iniciar las investigaciones.

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Víctor Isaías Sánchez Florescera comerciante y propietario de un yonker, según los reportes preliminares.

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El cuerpo de Víctor Sánchez Flores fue encontrado en estado de descomposición en la aldea Corralitos.

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Sánchez Flores se dedicaba a la venta de partes automotrices y era propietario de un yonker ubicado en la carretera de la salida al sur del país.

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Las autoridades no brindaron más información sobre el estado del cuerpo del joven, ya que será Medicina Forense quien determine la causa del fallecimiento.

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