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Felipe VI, operado de cataratas: una intervención rutinaria a los 58 años

El rey Felipe VI abandonó este domingo la clínica de Oviedo, sonriente y con gafas de sol, tras ser operado de cataratas en el ojo izquierdo

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 08:05
Felipe VI, operado de cataratas: una intervención rutinaria a los 58 años

Su cirujano asegura que la recuperación es rápida. Solo necesitará unas gotas, gafas de sol y evitar esfuerzos bruscos durante unos días.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El rey Felipe VI abandonó este domingo la clínica de Oviedo (norte) donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

El jefe del Estado salió sonriente y a pie con unas gafas de sol del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación.

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"¡Muy bien, bien, gracias!", dijo el rey a los periodistas que le preguntaron cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se subió al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

La operación tuvo lugar en la noche sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.Felipe VI deberá administrarse unas gotas y llevar gafas de sol durante unos días tras la operación, según ha explicado el oftalmólogo Luis Fernández Vega que llevó a cabo la intervención.

En una entrevista con TVE a las puertas de la clínica, señaló que la intervención de cataratas es frecuente en la franja de edad de los 60 años -Felipe VI tiene 58- y que todas las semanas operan "bastantes cataratas de personas alrededor de 60 años, o sea que no es una cosa infrecuente".

En la misma operación se ha corregido también algo de miopía y astigmatismo.La recuperación es rápida y el jefe del Estado no tendrá "más que ponerse unas gotas durante unos días y no hacer esfuerzos bruscos, de fuerza fundamentalmente, también durante unos días. Y el resto, vida normal", ha explicado.

Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

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Durante el sábado, Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes cuya cofradía de Pescadores de Santa Ana recibió el galardón al Pueblo Ejemplar 2026 y recorrieron algunos de los principales puntos de esta villa marinera de la costa oriental del Principado.

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Redacción web
Agencia EFE

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