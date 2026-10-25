Felipe VI, operado de cataratas: una intervención rutinaria a los 58 años

El jefe del Estado salió sonriente y a pie con unas gafas de sol del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación.

Madrid, España.- El rey Felipe VI abandonó este domingo la clínica de Oviedo (norte) donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

"¡Muy bien, bien, gracias!", dijo el rey a los periodistas que le preguntaron cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se subió al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

La operación tuvo lugar en la noche sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.Felipe VI deberá administrarse unas gotas y llevar gafas de sol durante unos días tras la operación, según ha explicado el oftalmólogo Luis Fernández Vega que llevó a cabo la intervención.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En una entrevista con TVE a las puertas de la clínica, señaló que la intervención de cataratas es frecuente en la franja de edad de los 60 años -Felipe VI tiene 58- y que todas las semanas operan "bastantes cataratas de personas alrededor de 60 años, o sea que no es una cosa infrecuente".

En la misma operación se ha corregido también algo de miopía y astigmatismo.La recuperación es rápida y el jefe del Estado no tendrá "más que ponerse unas gotas durante unos días y no hacer esfuerzos bruscos, de fuerza fundamentalmente, también durante unos días. Y el resto, vida normal", ha explicado.

Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.