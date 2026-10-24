Flávio Bolsonaro supera a Lula por dos puntos en los dos últimos sondeos electorales

São Paulo.- El senador ultraderechista y candidato presidencial Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según los dos últimos sondeos antes de la cita en las urnas del domingo. Las encuestas de este sábado de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, dejaron a ambos candidatos en empate técnico, ya que el margen de error de ambos estudios es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. No obstante, en comparación con el sondeo de Datafolha divulgado el jueves pasado, que mostró a los dos aspirantes empatados con el 50 %, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro ha recuperado cierta ventaja numérica en estas últimas 48 horas.

Por otro lado, Datafolha indica que si se contabilizan los sufragios blancos y nulos, y la abstención, el senador se queda con el 48 % de las intenciones de voto frente al 47 % que lograría el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), en busca de su cuarto mandato no consecutivo. Un 3 % aseguró que votará nulo y otro 2 % aún se declara indeciso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de Quaest, Flávio logró el 46 % de los apoyos frente al 45 % de Lula, la misma diferencia de un punto que reflejó el miércoles pasado. Los resultados de Datafolha son fruto de entrevistas presenciales a 4.050 electores realizadas entre el viernes y este sábado, último día de campaña, mientras que Quaest interrogó a 3.702 durante el mismo intervalo de tiempo. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47 % de los sufragios, superando en dos puntos al actual gobernante.