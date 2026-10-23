"Horrible reporterilla": Trump arremete contra otra periodista y le exige guardar silencio

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este viernes a insultar a una periodista, en esta ocasión de NBC News, a la que llamó "horrible reporterilla" tras pedirle reiteradamente que guardara silencio mientras intentaba formularle una pregunta.

El episodio tuvo lugar durante una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), cuando la reportera intentaba preguntarle por las acusaciones de abuso sexual contra la madre de la candidata demócrata a gobernadora de Ohio, Amy Acton.

Trump le hizo un gesto para que guardara silencio, levantando el dedo índice, mientras la periodista insistía en preguntar sobre el asunto.

El presidente le preguntó para qué medio trabajaba y, cuando ella respondió que para NBC News, calificó a la cadena como "una de las peores que hay".