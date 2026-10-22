Matan a hombre frente a una pulpería en el barrio Montecristo, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre identificado como Gerson Urbina fue asesinado de un balazo en la cabeza la noche de este jueves 22 de octubre en una pulpería del barrio Montecristo, en el municipio de Yoro, departamento de Yoro.

El hecho violento ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al establecimiento comercial, donde quedó tendida tras recibir el disparo.

De acuerdo con la información preliminar, en la escena quedó un charco de sangre, mientras vecinos y personas que se encontraban en el sector conocían lo ocurrido.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, al llegar constataron que Urbina ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo se produjo el ataque ni sobre las personas que podrían estar involucradas en el crimen.

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Luego de la confirmación de la muerte, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Gerson Urbina.

Las autoridades deberán determinar qué motivó el ataque y recopilar información que permita identificar a los responsables.