Reunión con diáspora y acuerdos con el Vaticano: la visita de Nasry Asfura a Italia en imágenes

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este jueves en una Santa Misa celebrada en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, más temprano firmó un acuerdo con el Vaticano y se reunió con la diáspora hondureña en Italia. Aquí las imágenes de su visita.
La celebración religiosa tuvo lugar en este emblemático templo católico, donde reposan los restos del papa Francisco, y constituyó un momento de oración y reflexión por Honduras, sus ciudadanos y todos los compatriotas que viven fuera de las fronteras nacionales.
La visita del mandatario hondureño coincide con el 22 de octubre, día en que la Iglesia católica celebra a San Juan Pablo II, fecha que conmemora el inicio de su pontificado en 1978.
Asfura estuvo acompañado por Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Juan Carlos García, secretario de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia; y la embajadora de Honduras ante la Santa Sede.
Esta coincidencia cobra especial relevancia para Honduras, ya que San Juan Pablo II fue el último pontífice en visitar el país mientras ejercía su ministerio papal, durante su histórico viaje apostólico del 8 de marzo de 1983.
La presencia del presidente Asfura en Roma, en una fecha dedicada a recordar el legado de San Juan Pablo II, añade un significado especial a esta jornada de encuentro y oración.
Después de la Santa Misa, el presidente Asfura compartió un encuentro con miembros de la comunidad hondureña residente en Italia, con quienes intercambió muestras de cercanía y fraternidad.
El mandatario tuvo la oportunidad de compartir con sus compatriotas, reafirmando los lazos que unen a los hondureños con su tierra natal, independientemente de la distancia.
La reunión también puso de manifiesto la importancia de mantener una relación cercana con la diáspora y escuchar a quienes, desde el exterior, continúan conservando sus raíces, su identidad y su vínculo con Honduras.
Más temprano ASfura firmó un tratado entre Honduras y la Santa Sede, en una ceremonia realizada en la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico del Vaticano, con el propósito de fortalecer las relaciones institucionales y promover la cooperación entre ambas partes.
El documento fue suscrito por el mandatario hondureño y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en un acto que reafirma los vínculos bilaterales y establece un marco de colaboración en asuntos de interés común.
Por parte del Vaticano participaron también monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales; monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado; monseñor Carlos Díaz Paniagua, funcionario de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales; y monseñor Francisco Javier Díaz Tenza, funcionario de esa misma sección.
El tratado, compuesto por 25 artículos, contempla disposiciones relacionadas con la libertad religiosa y de culto, la autonomía de la Iglesia católica, el establecimiento de instituciones educativas y obras de caridad, así como la asistencia pastoral en hospitales, centros educativos, establecimientos penitenciarios y otras instituciones.
Durante el encuentro posterior a la firma, ambas delegaciones abordaron asuntos de interés común y destacaron la contribución de la Iglesia al desarrollo humano, social y cultural de Honduras.
El acuerdo será sometido a los procedimientos de ratificación correspondientes y entrará en vigor una vez que se realice el intercambio de los instrumentos de ratificación, conforme a lo establecido en el propio documento.
Con esta actividad, se da por finalizada la agenda del presidente Asfura en Roma.