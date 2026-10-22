Reunión con diáspora y acuerdos con el Vaticano: la visita de Nasry Asfura a Italia en imágenes

Por parte del Vaticano participaron también monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales; monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado; monseñor Carlos Díaz Paniagua, funcionario de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales; y monseñor Francisco Javier Díaz Tenza, funcionario de esa misma sección.