Se presenta a juzgados el tercer agente de la DAET acusado por tráfico de drogas

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la tarde de este jueves, se presentó voluntariamente ante los juzgados de San Pedro Sula, Deyvin Nayin Licona Santos, el tercer agente de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) requerido por el Ministerio Público por el supuesto delito de tráfico de drogas. Por este mismo caso, un juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra los agentes Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Franklin Ismael Gómez Bautista, acusados del delito de tráfico de drogas, luego de que se les incautaran sustancias ilícitas en una vivienda ubicada en Villas McKay, en San Pedro Sula.

Además, a Rodríguez Fuentes se le supone responsable del delito de tenencia ilegal de munición prohibida, en perjuicio del orden público. La audiencia inicial contra los imputados, a la que podría ser agregado Licona Santos, fue programada para las 10:00 de la mañana del lunes 26 de octubre. Los agentes fueron remitidos a la Dirección de la Policía de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa. El proceso penal continúa para determinar la responsabilidad de los imputados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Por qué están requeridos?

Durante el allanamiento, realizado en diferentes áreas de la vivienda, las autoridades encontraron 167 puntas de cocaína, 162 puntas de piedra y 132 bolsitas de marihuana, según informó Jorge Daniel Molina, director de la DAET. Otro dato relevante es que, de acuerdo con Molina, también se encontraron 181 municiones que no corresponden a las utilizadas por los oficiales de la Policía Nacional.