Hallaron municiones y drogas: así es la casa que agentes de la DAET tenían en una residencial de SPS

El allanamiento se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Los agentes de la DAET están bajo investigación por la presunta apropiación de evidencias, ya que una de las hipótesis es que la droga habría sido decomisada previamente y que los agentes no habrían seguido el protocolo establecido para su manejo.