Hallaron municiones y drogas: así es la casa que agentes de la DAET tenían en una residencial de SPS

Un allanamiento en una vivienda de seguridad donde habitaban dos agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) fue realizado por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). ¿Cómo es la vivienda y qué se encontró en su interior?
La vivienda está ubicada en la reconocida residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula. Se trata de una casa amplia, de color naranja.
EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a fotografías de la vivienda donde se realizó el allanamiento. ¿Qué sustancias ilícitas se hallaron en el interior de esta casa?
Fue el director de la DAET, Jorge Daniel Molina, quien confirmó el hallazgo de 167 puntas de cocaína, 162 puntas de piedra, 132 bolsitas de marihuana y un paquete de marihuana.Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en diferentes puntos de la vivienda. Otro dato importante es que, según Molina, también se encontraron 181 municiones que no corresponden a los oficiales de la Policía Nacional.
“En el ámbito de la transparencia, toda investigación, aunque sea por parte de los miembros de la Policía, vamos a evacuar el debido proceso”, dijo Molina en una entrevista con HCH.
Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en diferentes puntos de la vivienda. Otro dato importante es que, según Molina, también se encontraron 181 municiones que no corresponden a los oficiales de la Policía Nacional.
“El Ministerio Público está haciendo el requerimiento respectivo, hay dos policías que están en proceso de investigación en este momento y posteriormente se van a hacer las diligencias por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico”, aseguró el director de la DAET.
Cuando la prensa le consultó si los agentes estaban detenidos, Molina respondió: “No, de momento, no hay ninguna persona detenida, pero sí hay procesos investigativos y estamos a la espera de que ellos soliciten a estos elementos para ponerlos a disposición de los tribunales de justicia y verificar su situación”.
Molina sostuvo que “hay varios escenarios, nosotros estamos un poco confusos en este sentido porque no es usual lo que está pasando, pero queremos llegar al fondo de esto”.
El director de la DAET resaltó que “la unidad de la DAET es la más exitosa en el país, es la que mayor capturas hace de todas las instituciones y pueden haber escenarios de conspiración en contra de ellos, pero igual estamos llegando al trasfondo y verificar si en verdad los policías se dedican al narcomenudeo o tienen esas cantidades por aspectos de decomiso”.
Además, explicó que las cantidades encontradas estaban empacadas en presentaciones que podrían corresponder al menudeo o al consumo: “Si ven las cantidades son en punta, pueden ser cantidades que son para narcomenudeo o para consumo, pero estamos tratando de llegar al trasfondo de esto”.
El allanamiento se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Los agentes de la DAET están bajo investigación por la presunta apropiación de evidencias, ya que una de las hipótesis es que la droga habría sido decomisada previamente y que los agentes no habrían seguido el protocolo establecido para su manejo.