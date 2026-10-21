Agentes de la DAET se entregan; investigan si droga era para implantar pruebas a detenidos

Tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) llegaron este miércoles a los juzgados de San Pedro Sula, luego de decidir presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales. Los funcionarios acudieron acompañados por otros siete agentes policiales.
La presentación ocurre después de que el Ministerio Público formalizara un requerimiento fiscal contra los tres uniformados, a quienes supone responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio de la salud pública.
El caso se deriva de un allanamiento ejecutado el lunes 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, que, según las investigaciones fiscales, habría sido utilizada para almacenar sustancias ilícitas.
Durante la inspección, las autoridades reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y varias cantidades de una sustancia que se presume es crack.
Además, los equipos investigadores encontraron municiones de diferentes características, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales pertenecientes a estructuras policiales anteriores.
A uno de los tres agentes también se le atribuye la presunta comisión del delito de tenencia de munición prohibida, según la información divulgada por el Ministerio Público.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades del Ministerio Público (MP) es que la droga encontrada en la casa de seguridad de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en la colonia Villas Mackay, supuestamente era para implantar pruebas a detenidos.
Según lo informado por las autoridades de la Daet, los estupefacientes encontrados en la vivienda son producto del decomiso de droga incautada a la banda Los Cabezones durante un operativo en San Pedro Sula. Presuntamente, los agentes que viven en el inmueble la tenían en su posesión de forma dolosa.
Por este hecho, el MP interpuso este miércoles un requerimiento fiscal ante los tribunales de San Pedro Sula contra tres agentes de la Daet por el delito de tráfico de drogas agravado. Los acusados, dos de los cuales fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, se presentaron voluntariamente ayer a los juzgados para que se les siga el proceso penal.
Una de las circunstancias que da pie a la hipótesis de que los agentes tenían la droga con el fin de implantar pruebas es el registro de denuncias ante el MP de detenidos que aseguran que agentes de la Daet les han colocado evidencias para imputarles delitos que no han cometido.