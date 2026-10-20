Tras hallazgo de drogas en casa policial, jefe de la DAET dice que investigaban el caso desde hace un mes y no descarta conspiración

San Pedro Sula, Honduras.- La cúpula policial y la propia Secretaría de Seguridad han caído en vacilaciones y contradicciones, tras el hallazgo de una considerable cantidad de droga encontrada en una "casa de seguridad", que la Policía Nacional (PN) usa para alojar a sus agentes y oficiales. El operativo fue ejecutado desde horas tempranas de este martes -20 de octubre- en la residencial Villas Mackay, en la parte norte de la ciudad de San Pedro Sula, por elementos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fesccco). La vivienda era habitada por ocho miembros de la Policía Nacional, asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), entre agentes y oficiales de la entidad. El director de la DAET, comisionado de Policía, Daniel Molina, confirmó que, en efecto, es una casa de seguridad que fue incautada, y que está bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautado (OABI); utilizada para que vivan los elementos policiales. "Es algo bien inusual. Yo tengo 27 años de experiencia en el tema de la Policía, y es una situación poco usual, y que hay que escudriñar, bajo qué circunstancias esa droga se encontró acá; son puntas que pueden haber sido confiscadas o sí es que se dedican al narcomenudeo, como tal", dijo Molina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pertrechos militares y municiones

Finalizada la operación antidrogas por parte de la DLCN y la Fescco, el Ministerio Público (MP) informó que dentro de la casa encontraron: 167 envoltorios con cocaína, 162 piedras de crack, 132 alijos con marihuana, y una bolsa más con un peso de 420 gramos de marihuana. De igual manera, habían 181 proyectiles sin percutar, -que no son de uso oficial de la Policía Nacional-, cuatro cargadores de fusil, dos cargadores de pistolas automáticas y un silenciador. Varios juegos de fatigas militares, botas, pantalones y gorras militares, además, insignias, gorras y parchos de la extinta Dipampco, FNAMP y FNA; las tres instituciones que antecedieron a las labores que ahora ejecuta la DAET. Asimismo, un teléfono celular y cierta documentación. Daniel Molina, aseguró: "Nosotros hemos sido contundentes. Cualquier miembro de cualquier institución que esté involucrado en cualquier situación irregular, y que nosotros podamos detectar que la están cometiendo, nosotros vamos a proceder de inmediato a hacer las capturas correspondientes". Sin embargo, en las mismas declaraciones afirmó que ninguno de los miembros de la Policía Nacional que viven en ese inmueble ha sido detenido "De momento ninguno; nosotros sólo estamos haciendo las investigaciones. Allá la Lucha (DLCN) si tiene su requerimiento fiscal; desde ayer estamos acá, contabilizando algunas cosas", reconoció el comisionado Molina. Horas más tarde reparó y dijo: "hay dos policías que están en proceso de investigación en este requerimiento, y posteriormente se van a hacer las diligencias por parte de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, a manera de ponerlos a disposición".

¿Si o no?