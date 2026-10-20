Tras hallazgo de drogas en casa policial, jefe de la DAET dice que investigaban el caso desde hace un mes y no descarta conspiración

San Pedro Sula, Honduras.- La cúpula policial y la propia Secretaría de Seguridad han caído en vacilaciones y contradicciones, tras el hallazgo de una considerable cantidad de droga encontrada en una "casa de seguridad", que la Policía Nacional (PN) usa para alojar a sus agentes y oficiales.
El operativo fue ejecutado desde horas tempranas de este martes -20 de octubre- en la residencial Villas Mackay, en la parte norte de la ciudad de San Pedro Sula, por elementos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fesccco).
La vivienda era habitada por ocho miembros de la Policía Nacional, asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), entre agentes y oficiales de la entidad.
El director de la DAET, comisionado de Policía, Daniel Molina, confirmó que, en efecto, es una casa de seguridad que fue incautada, y que está bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautado (OABI); utilizada para que vivan los elementos policiales.
"Es algo bien inusual. Yo tengo 27 años de experiencia en el tema de la Policía, y es una situación poco usual, y que hay que escudriñar, bajo qué circunstancias esa droga se encontró acá; son puntas que pueden haber sido confiscadas o sí es que se dedican al narcomenudeo, como tal", dijo Molina.
Pertrechos militares y municiones
Finalizada la operación antidrogas por parte de la DLCN y la Fescco, el Ministerio Público (MP) informó que dentro de la casa encontraron: 167 envoltorios con cocaína, 162 piedras de crack, 132 alijos con marihuana, y una bolsa más con un peso de 420 gramos de marihuana.
De igual manera, habían 181 proyectiles sin percutar, -que no son de uso oficial de la Policía Nacional-, cuatro cargadores de fusil, dos cargadores de pistolas automáticas y un silenciador.
Varios juegos de fatigas militares, botas, pantalones y gorras militares, además, insignias, gorras y parchos de la extinta Dipampco, FNAMP y FNA; las tres instituciones que antecedieron a las labores que ahora ejecuta la DAET. Asimismo, un teléfono celular y cierta documentación.
Daniel Molina, aseguró: "Nosotros hemos sido contundentes. Cualquier miembro de cualquier institución que esté involucrado en cualquier situación irregular, y que nosotros podamos detectar que la están cometiendo, nosotros vamos a proceder de inmediato a hacer las capturas correspondientes".
Sin embargo, en las mismas declaraciones afirmó que ninguno de los miembros de la Policía Nacional que viven en ese inmueble ha sido detenido "De momento ninguno; nosotros sólo estamos haciendo las investigaciones. Allá la Lucha (DLCN) si tiene su requerimiento fiscal; desde ayer estamos acá, contabilizando algunas cosas", reconoció el comisionado Molina.
Horas más tarde reparó y dijo: "hay dos policías que están en proceso de investigación en este requerimiento, y posteriormente se van a hacer las diligencias por parte de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, a manera de ponerlos a disposición".
¿Si o no?
En primera instancia el jefe de la DAET, Daniel Molina, aseveró que es una investigación que lleva más de un mes, sin embargo, en la misma declaración a los medios se contradijo y afirmó que puede ser una droga que haya sido plantada o colocada ahí para perjudicar a la DAET.
"Hay varios escenarios. Nosotros estamos confusos en este sentido, porque no es usual lo que está pasando, pero igual, queremos que el debido proceso se averigüe y llegar al trasfondo de esto. La unidad de la DAET es la más exitosa en el país y es la que mayor capturas hace en todo el territorio, y pueden haber escenarios de conspiración en contra de ellos", apuntó.
Agregó: "estamos tratando de llegar al fondo de esto, verificar si en realidad los policías se dedican al narcomenudeo o tienen esas cantidades ahí por aspectos de decomisos. Si ustedes ven las cantidades son en puntas, que pueden ser para narcomenudeo o para consumo".
Daniel Molina apuntó que "el hecho de que yo esté acá (en San Pedro Sula) es por que nosotros ya teníamos información. Este seguimiento se viene haciendo desde aproximadamente más de un mes y nosotros teníamos conocimiento del mismo, y obviamente hemos colaborado en todo sentido desde antes de que esto sucediese".
Por su parte, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), informó que con relación con la detención de dos agentes policiales asignados a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el marco de sus competencias, ya inició de oficio las diligencias investigativas.
El objetivo de ellas será determinar si existe o no la comisión de faltas disciplinarias y deducir las responsabilidades administrativas a dos de los ocho elementos policiales que vivían en la casa de Villas Mackay.
Para ello, la Didadpol, ente regulador del accionar de los policías, designó un equipo de investigadores adscritos a su Sede Regional Norte, para realizar las indagaciones pertinentes y esclarecer los hechos que involucran la supuesta participación de estos funcionarios policiales.