Allanan casa de seguridad por sospechas de que agentes de la DAET se habrían quedado con droga decomisada

Tegucigalpa, Honduras.- Dos agentes de la recién nombrada División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) están siendo investigados por sospechas de haberse quedado con droga procedente de un decomiso. Un fuerte operativo ejecutó la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en la vivienda donde residían los dos agentes, ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar, la vivienda era utilizada como una supuesta casa de seguridad. En el inmueble las autoridades hallaron dos sacos con supuesta droga.

Entre las sustancias encontradas habría marihuana y puntas de crack, según los datos preliminares del caso. El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó en el programa Hoy Mismo que la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ejecutaban un allanamiento en una casa de seguridad para determinar si existían evidencias que no hubieran sido manejadas de manera profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Son funcionarios públicos y están obligados a remitir cualquier sustancia encontrada a sospechosos, no quedarse con ella ni mantenerla en su poder”, declaró el ministro. “A veces ellos no entregan la evidencia. El procedimiento legal es ponerla a disposición del Ministerio Público, independientemente de si hay un detenido o no”, explicó Velásquez. De manera preliminar, Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvi Licona Santos han sido señalados como los dos supuestos agentes de la DAET bajo investigación.