  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a “La Patrona”, presunta integrante de la MS-13, por tráfico de drogas

Durante el operativo, agentes de la DAET decomisaron 222 envoltorios con supuesta droga y una camioneta que, según el reporte policial, era utilizada para la distribución

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 09:27
Capturan a “La Patrona”, presunta integrante de la MS-13, por tráfico de drogas

Agentes de la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), capturaon Naly Johana Paz Martínez, de 44 años, alias de "La Patrona", por tráfico de drogas en Puerto Cortés.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) ejecutaron una operación de saturación en la colonia Marejada, en Puerto Cortés, Cortés, y capturaron a una integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

La detenida fue identificada como Naly Johana Paz Martínez, de 44 años, conocida con el alias de "La Patrona" y originaria de La Lima. Según la información proporcionada, se desempeñaba como "ranflera" y era la encargada de abastecer de estupefacientes los diversos puntos de venta de drogas en barrios y colonias de Puerto Cortés.

Capturan a mujer que intentaba introducir droga a un centro penal

De acuerdo con el historial policial, tenía cinco años de pertenecer a la MS-13 y había sido detenida por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en junio de 2025 por el delito de tráfico de drogas.

Durante la inspección, los agentes de la DAET le decomisaron 64 envoltorios plásticos con supuesta marihuana, 50 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 108 envoltorios con piedra, supuesto crack; y una camioneta que presuntamente utilizaba para la distribución.

Capturan a mujer con supuesta droga valorada en más de 10 mil lempiras

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

"La Patrona" será acusada por la comisión del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias