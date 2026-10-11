Capturan a “La Patrona”, presunta integrante de la MS-13, por tráfico de drogas

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) ejecutaron una operación de saturación en la colonia Marejada, en Puerto Cortés, Cortés, y capturaron a una integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La detenida fue identificada como Naly Johana Paz Martínez, de 44 años, conocida con el alias de "La Patrona" y originaria de La Lima. Según la información proporcionada, se desempeñaba como "ranflera" y era la encargada de abastecer de estupefacientes los diversos puntos de venta de drogas en barrios y colonias de Puerto Cortés.

De acuerdo con el historial policial, tenía cinco años de pertenecer a la MS-13 y había sido detenida por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en junio de 2025 por el delito de tráfico de drogas. Durante la inspección, los agentes de la DAET le decomisaron 64 envoltorios plásticos con supuesta marihuana, 50 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 108 envoltorios con piedra, supuesto crack; y una camioneta que presuntamente utilizaba para la distribución.