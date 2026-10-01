Cae la "Rotoncita", supuesta pareja del segundo al mando de la Pandilla 18 a nivel nacional

Cortés, Honduras.- En una operación encaminada a combatir las maras y las pandillas, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), capturó a cuatro presuntos mareros en el norte del país, entre estos la presunta pareja del segundo al mando de la Pandilla 18, a nivel nacional.

Se trata de Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años de edad, conocida con el apodo de "Ratoncita", con la distinción del término "hongra", dentro de esa organización criminal.

La operación policial se efectuó en el sector de Chamelecón, en la ciudad de San Pedro Sula, y en la misma le dieron detención mediante un allanamiento de morada a Bayron David Arita Ruiz (26), alias "Plasma" y a Ángel Jafet Andino Ávila (26), identificado con el seudónimo de "Andino".

Durante el registro a la vivienda, las fuerzas del orden incautaron un arma de fuego tipo fusil AR-15, nueve paquetes y tres bolsas adicionales con marihuana, ocultos dentro de un recipiente plástico, además, tres dispositivos móviles.