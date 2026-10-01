Cae la "Rotoncita", supuesta pareja del segundo al mando de la Pandilla 18 a nivel nacional

Cortés, Honduras.- En una operación encaminada a combatir las maras y las pandillas, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), capturó a cuatro presuntos mareros en el norte del país, entre estos la presunta pareja del segundo al mando de la Pandilla 18, a nivel nacional.
Se trata de Johana Michel Flores Alvarenga, de 35 años de edad, conocida con el apodo de "Ratoncita", con la distinción del término "hongra", dentro de esa organización criminal.
La operación policial se efectuó en el sector de Chamelecón, en la ciudad de San Pedro Sula, y en la misma le dieron detención mediante un allanamiento de morada a Bayron David Arita Ruiz (26), alias "Plasma" y a Ángel Jafet Andino Ávila (26), identificado con el seudónimo de "Andino".
Durante el registro a la vivienda, las fuerzas del orden incautaron un arma de fuego tipo fusil AR-15, nueve paquetes y tres bolsas adicionales con marihuana, ocultos dentro de un recipiente plástico, además, tres dispositivos móviles.
El comisionado de Policía, Eduardo Lanza, jefe regional de la zona norte, manifestó: "hay que destacar esta detención de la mujer o la cónyuge de alias 'Ratón', quien es el segundo al mando de la Pandilla 18; algo que es muy importante para desestructurar este tipo de estructuras criminales".
El oficial recordó que en la zona de Chamelecón, recientemente sucedieron tres incidentes de intercambio de disparos entre la Policía Nacional y miembros de la Pandilla 18, en los que resultaron varios policías fallecidos y también heridos.
"Este miembro de la Pandilla 18 (El Ratón), en efecto, participó en estos enfrentamientos y él está privado de libertad y ahora pues está con detención (de Johana Flores)", dijo Lanza, al referirse a la participación de los señalados en varios hechos criminales.
Howin Alexis Romero, alias "Ratón", fue capturado el 28 de septiembre de 2019, en una lujosa residencia en un sector de San Pedro Sula, en poder de un lanzagranadas y varios teléfonos satelitales.
MS-13
En las operaciones ejecutadas por la DAET, también fue apresado en San Pedro Sula, específicamente en la colonia Lomas del Carmen, un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha, MS-13.
Este fue identificado como Yoser Aly Bautista Menjivar, alias "El Yerri", identificado por las autoridades como miembro activo de esa mara, con el rango de "traca" dentro de la MS-13.
Al momento de su captura, le decomisaron una pistola calibre 40 milímetros, con tres cargadores, 32 cartuchos, alrededor de 10 libras de marihuana, distribuidas en paquetes y bolsas, dos teléfonos móviles y una motocicleta marca Génesis.