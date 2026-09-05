Agentes de la DAET capturan a distribuidor de drogas vinculado a la MS-13 en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculado a actividades de venta y distribución de drogas, fue capturado en la colonia Vegas del Country de Comayagüela, capital de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, se presume que el detenido se encargaba de abastecer los puntos de distribución controlados por la estructura criminal, donde se comercializan diferentes tipos de estupefacientes.

Asimismo, estaría involucrado directamente en actividades de narcomenudeo en distintos sectores de Comayagüela. El detenido fue identificado como Óscar Enrique Ponce Colindres, de 21 años de edad, conocido en el ámbito criminal con el alias de “El Oca”, quien, según los registros investigativos, ha enfrentado en cuatro ocasiones diferentes procesos judiciales relacionados con delitos vinculados a la venta de narcóticos. Durante la operación, los agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) le decomisaron aproximadamente 230 envoltorios conteniendo supuesta droga, entre ellos paquetes con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y otros con piedras de supuesto crack, los cuales se encontraban listos para su distribución.