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Agentes de la DAET capturan a distribuidor de drogas vinculado a la MS-13 en Comayagüela

Agentes de la DAET realizaron la detención del miembro de la estructura criminal en la colonia Vegas del Country de Comayagüela en posesión de drogas

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 13:22
Agentes de la DAET capturan a distribuidor de drogas vinculado a la MS-13 en Comayagüela

Agentes de la DAET capturaron en la colonia Vegas del Country a Óscar Enrique Ponce Colindres, conocido en el ámbito criminal con el alias de “El Oca” en posesión de drogas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculado a actividades de venta y distribución de drogas, fue capturado en la colonia Vegas del Country de Comayagüela, capital de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que el detenido se encargaba de abastecer los puntos de distribución controlados por la estructura criminal, donde se comercializan diferentes tipos de estupefacientes.

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Asimismo, estaría involucrado directamente en actividades de narcomenudeo en distintos sectores de Comayagüela.

El detenido fue identificado como Óscar Enrique Ponce Colindres, de 21 años de edad, conocido en el ámbito criminal con el alias de “El Oca”, quien, según los registros investigativos, ha enfrentado en cuatro ocasiones diferentes procesos judiciales relacionados con delitos vinculados a la venta de narcóticos.

Durante la operación, los agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) le decomisaron aproximadamente 230 envoltorios conteniendo supuesta droga, entre ellos paquetes con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y otros con piedras de supuesto crack, los cuales se encontraban listos para su distribución.

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También se le decomisó un vehículo tipo camioneta y dos teléfonos celulares, dispositivos que serán objeto de análisis por parte de los investigadores, debido a que podrían contener información de interés relacionada con las actividades ilícitas investigadas, incluyendo posibles rutas de abastecimiento, contactos y otros integrantes de la estructura criminal.

Autoridades de la DAET hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera segura y confidencial cualquier actividad relacionada con la criminalidad, a través de la línea 143, ya que la información proporcionada por la población constituye un elemento fundamental para orientar las investigaciones y fortalecer las operaciones policiales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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