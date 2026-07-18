Con crack y marihuana lista para la venta capturan a supuesto miembro de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de envoltorios con dos tipos de drogas fue aprehendido un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), dedicado a la venta de drogas.
La captura fue ejecutada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje de rutina en la colonia Predios del Recreo, en el sector de Las Torres, en Comayagüela, capital de Honduras.
Se trata de José Daniel Moncada Montoya, de 19 años de edad, conocido con el alias de "El Chele", originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la misma colonia Predios del Recreo.
Durante la detención, los militares le decomisaron 17 embalajes con crack, un envoltorio con marihuana, 548 lempiras en efectivo y un teléfono celular, aparato que será analizado para ver la vinculación que podría tener a esa estructura criminal.
Miembro activo de la MS-13
Según las investigaciones de la PMOP, el arrestado, José Montoya, tiene el rango de "traca", dentro de la estructura de la MS-13, encargado de la venta de estupefacientes.
El detenido fue remitido a la Fiscalía de turno para continuar con el procedimiento legal correspondiente, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.