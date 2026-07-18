Con crack y marihuana lista para la venta capturan a supuesto miembro de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de envoltorios con dos tipos de drogas fue aprehendido un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), dedicado a la venta de drogas.

La captura fue ejecutada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje de rutina en la colonia Predios del Recreo, en el sector de Las Torres, en Comayagüela, capital de Honduras.

Se trata de José Daniel Moncada Montoya, de 19 años de edad, conocido con el alias de "El Chele", originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la misma colonia Predios del Recreo.