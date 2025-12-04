Cae alias "Zakura", supuesta "Traka", de la Mara MS-13 en La Lima

Lima, Cortés.- En un operativo realizado en la colonia Rafael Cerrato de La Lima, Cortés, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron a una mujer identificada como miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), fortaleciendo así las acciones contra el narcomenudeo y las estructuras criminales en la zona.
La detenida responde al alias de “Zakura”, de 31 años, quien, según las investigaciones, pertenece a la MS-13 con el rango de “Traka” y llevaba aproximadamente seis años dedicada a la venta y distribución de droga. Su papel dentro de la estructura consistía en abastecer diversas plazas de venta en el municipio de La Lima.
Durante la captura, los agentes decomisaron una importante cantidad de supuesta droga lista para su comercialización: 120 envoltorios de polvo blanco (supuesta cocaína), 22 envoltorios con hierba seca (supuesta marihuana), además de un teléfono celular y dinero en efectivo.
La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras.
La DIPAMPCO reiteró que mantiene una ofensiva permanente contra las estructuras criminales con el objetivo de desmantelar los puntos de venta de droga que financian a estas organizaciones y afectan la seguridad de las comunidades en el departamento de Cortés.