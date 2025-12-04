Cae alias "Zakura", supuesta "Traka", de la Mara MS-13 en La Lima

Lima, Cortés.- En un operativo realizado en la colonia Rafael Cerrato de La Lima, Cortés, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron a una mujer identificada como miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), fortaleciendo así las acciones contra el narcomenudeo y las estructuras criminales en la zona.

La detenida responde al alias de “Zakura”, de 31 años, quien, según las investigaciones, pertenece a la MS-13 con el rango de “Traka” y llevaba aproximadamente seis años dedicada a la venta y distribución de droga. Su papel dentro de la estructura consistía en abastecer diversas plazas de venta en el municipio de La Lima.