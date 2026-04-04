Capturan a alias “La Cherry” por presunto narcomenudeo en Potrerillos

La detención se realizó durante patrullajes preventivos ejecutados por la Unidad Metropolitana de Prevención Nº 12 en el municipio de Potrerillos, como parte del plan “ Barrios y Comunidades Seguras ”.

Potrerillos, Cortés.- Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron a una joven conocida con el alias de “La Cherry”, por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

La sospechosa, de 19 años, es originaria y residente de la colonia Poder Ciudadano #2 y, según las investigaciones preliminares, estaría vinculada a actividades de narcomenudeo y a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron varios envoltorios que contenían supuesta cocaína y marihuana, los cuales, de acuerdo con el informe policial, estaban listos para su comercialización.

Las indagaciones señalan que la joven operaría en la zona distribuyendo drogas, lo que representa un riesgo para la seguridad y la salud pública de la población.

Tras su captura, la detenida fue trasladada a una oficina policial, donde se le abrió expediente investigativo. Posteriormente, será remitida ante la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades reiteraron que comenzarán a desarrollar operativos para combatir el tráfico de drogas y debilitar estructuras delictivas en el Valle de Sula.