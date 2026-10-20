Director de la DAET se pronuncia tras investigación contra dos agentes por droga decomisada

San Pedro Sula, Honduras.- Luego de que dos agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) fueran investigados por sospechas de haberse quedado con droga decomisada, el director de esa unidad, Jorge Daniel Molina, se pronunció sobre el caso y aseguró que la institución ya tenía conocimiento de las diligencias. “Es un proceso institucional del que nosotros ya teníamos conocimiento”, sostuvo Molina, quien explicó que por esa razón se trasladó hasta San Pedro Sula. El allanamiento se llevó a cabo en una casa de seguridad ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula, donde las autoridades encontraron varios envoltorios con supuestas sustancias ilícitas.

“Nosotros somos una unidad de inteligencia en la que los elementos policiales operan para recolectar información del crimen y tenemos casas de seguridad. Esta casa de seguridad es una casa incautada”, explicó Molina. El director reconoció que se trata de una situación poco usual y señaló que es necesario investigar bajo qué circunstancias se encontró la droga en el inmueble, ya que se trataría de pequeñas porciones. Además, detalló que las diligencias comenzaron a las 6:00 de la tarde del lunes 19 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Molina advirtió que la institución actuará contra cualquier miembro que resulte involucrado en hechos irregulares. “Nosotros hemos sido contundentes: cualquier miembro de cualquier institución que esté involucrado en una situación irregular y que nosotros podamos detectar que está cometiendo, vamos a proceder de inmediato a hacer las capturas correspondientes”, manifestó. Al referirse a las sustancias encontradas, el director mencionó el hallazgo de varias porciones de supuesta droga en diferentes habitaciones del inmueble. Según su explicación, en un dormitorio se encontraron unas 40 puntas de cocaína; en otro espacio, una cantidad similar; y en otra habitación, alrededor de 60 puntas de supuesta marihuana, además de una pequeña bolsa con presunta cocaína.

La DAET fue creada tras la supresión de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Al ser consultado sobre las posibles irregularidades dentro de la institución, Molina señaló que el "comportamiento de las personas puede ser impredecible" y que, ante cualquier anomalía, se deben establecer responsabilidades. “El comportamiento de la gente es impredecible, entonces tenemos que atacar ese problema y no solamente decir: Ah, vamos a sacarlo, sino deducirle la responsabilidad en el aspecto administrativo y en el aspecto penal”, expresó. El director también defendió el trabajo de la unidad y aseguró que la investigación ya estaba en curso desde hacía aproximadamente un mes. Agregó que la institución está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. “Esta unidad es una de las más efectivas, pero igual estamos indagando. Como le digo, la investigación tiene un mes y ya se tenía conocimiento. Nosotros estamos cooperando; obviamente, vamos a llegar al fondo de todo esto y ver los escenarios”, afirmó.

Sobre el allanamiento