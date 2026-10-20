Allanan casa de seguridad por sospechas de que agentes de la DAET se habrían quedado con droga decomisada

Tegucigalpa, Honduras.- Dos agentes de la recién nombrada División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) están siendo investigados por sospechas de haberse quedado con droga procedente de un decomiso.

Un fuerte operativo ejecutó la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en la vivienda donde residían los dos agentes, ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la vivienda era utilizada como una supuesta casa de seguridad. En el inmueble las autoridades hallaron dos sacos con supuesta droga.

Entre las sustancias encontradas habría marihuana y puntas de crack, según los datos preliminares del caso.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó en el programa Hoy Mismo que la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ejecutaban un allanamiento en una casa de seguridad para determinar si existían evidencias que no hubieran sido manejadas de manera profesional.

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Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, manifestó que no tenía detalles sobre la cantidad de droga decomisada.

“Pareciera que no se siguió el protocolo de recepción de esa cantidad de droga que se encontró en la casa de seguridad, que no es una cantidad exorbitante. Se va a deducir la responsabilidad penal, por acción u omisión”, expresó el viceministro.

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