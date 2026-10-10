Hallan más de 5,000 dosis de droga en caleta de la MS-13 en Langue, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 5,108 dosis de droga es lo que contabilizaron las autoridades policiales tras el hallazgo en una caleta en el sector de El Basurero, en el municipio de Langue, departamento de Valle. Agentes de la Policía Nacional realizaron la operación e incautaron la droga que pertenecía, según las investigaciones, a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), declarada como organización terrorista.

La droga fue localizada en una caleta subterránea tras realizar labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento por parte de equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Durante el operativo se contabilizaron 4,350 puntas con polvo blanco de supuesta cocaína, 408 bolsas transparentes con hierba seca de supuesta marihuana y 350 piedras de crack.