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Hallan más de 5,000 dosis de droga en caleta de la MS-13 en Langue, Valle

Según el reporte, entre lo decomisado había 4,350 puntas con polvo blanco de supuesta cocaína. La caleta de la MS-13 estaba oculta bajo tierra en El Basurero, de Langue, Valle

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 09:47
Hallan más de 5,000 dosis de droga en caleta de la MS-13 en Langue, Valle

Las autoridades policiales contabilizaron 5,108 dosis de cocaína, marihuana y crack, encontrada en una caleta en Langue, Valle.

 FOTO: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 5,108 dosis de droga es lo que contabilizaron las autoridades policiales tras el hallazgo en una caleta en el sector de El Basurero, en el municipio de Langue, departamento de Valle.

Agentes de la Policía Nacional realizaron la operación e incautaron la droga que pertenecía, según las investigaciones, a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), declarada como organización terrorista.

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La droga fue localizada en una caleta subterránea tras realizar labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento por parte de equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Durante el operativo se contabilizaron 4,350 puntas con polvo blanco de supuesta cocaína, 408 bolsas transparentes con hierba seca de supuesta marihuana y 350 piedras de crack.

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En total, las autoridades policiales contabilizaron 5,108 envoltorios y bolsas con las sustancias ilícitas.

Las autoridades dieron a conocer que la incautación de la droga representa un fuerte golpe a la Mara Salvatrucha que opera en el municipio de Langue y en otros sectores del departamento de Valle.

El informe policial da a conocer que se continúa con el procedimiento en coordinación con la Fiscalía Regional de Valle, para realizar las diligencias legales e investigativas correspondientes.

El hallazgo confirma cómo la Mara Salvatrucha está involucrada en operaciones de tráfico de droga. En febrero pasado, la Policía detectó un búnker de la estructura criminal en Omoa, Cortés, con grandes cantidades de drogas y armas.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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