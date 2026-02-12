Hallan grandes cantidades de droga y armas en búnker de la Mara Salvatrucha en Cortés

Cortés, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) encontró y desmanteló un búnker perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13) en una zona montañosa de Omoa, en Cortés.

Según la información proporcionada por las autoridades, en el interior se encontró una gran cantidad de paquetes color rojo con droga, además de armas, todas escondidas bajo tierra.

La operación fue dirigida por agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) en la localidad denominada Vida Nueva, que está a unos 25 kilómetros de Omoa y que se encuentra en una zona de difícil acceso, encontró las caletas donde la organización criminal guarda la droga.