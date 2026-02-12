Hallan grandes cantidades de droga y armas en búnker de la Mara Salvatrucha en Cortés

Cortés, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) encontró y desmanteló un búnker perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13) en una zona montañosa de Omoa, en Cortés.
Según la información proporcionada por las autoridades, en el interior se encontró una gran cantidad de paquetes color rojo con droga, además de armas, todas escondidas bajo tierra.
La operación fue dirigida por agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) en la localidad denominada Vida Nueva, que está a unos 25 kilómetros de Omoa y que se encuentra en una zona de difícil acceso, encontró las caletas donde la organización criminal guarda la droga.
Con ayuda del escuadrón canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se logró desenterrar droga, armas y municiones.
Este operativo está relacionado, según reportó el Ministerio Público, con el seguimiento de la estructura criminal que huyó en un bus con evidencias en San Pedro Sula durante un operativo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y la Policía Militar el pasado miércoles 4 de febrero.