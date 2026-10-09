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Localizan caleta con supuesta droga vinculada la MS-13 en Langue, Valle

Equipos de la Dirección Nacional Policial Anti Drogas (DNPA) realizaron la operación en el sector de El Basurero del barrio Nuevo de Langue, Valle

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 14:59
Localizan caleta con supuesta droga vinculada la MS-13 en Langue, Valle

Equipos de investigación de la Policía Nacional encontraron la droga en una caleta, la cual fue incautada y se continúa con las investigaciones en el municipio de Langue, Valle.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), localizaron una caleta presuntamente vinculada a la estructura criminal de la Mara Salvatrucha (MS-13), donde se encontró supuesta droga.

La acción se llevó a cabo durante una operación desarrollada mediante labores de vigilancia y seguimiento por parte de los equipos de la DNPA.

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La intervención se ejecutó en el barrio Nuevo, sector El Basurero del municipio de Langue, departamento de Valle, mediante un trabajo coordinado entre equipos antidrogas y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Las autoridades informaron que durante la operación se reportó el hallazgo de supuesta marihuana y piedra crack.

Los equipos policiales continuarán con las diligencias investigativas y de verificación en coordinación con la Fiscalía Regional de Choluteca, a fin de documentar los indicios encontrados y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo a lo que establece la ley.

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Se informó que la DNPA mantiene sus operaciones de vigilancia, seguimiento e intervención en distintos sectores del territorio nacional.

Los operativos están orientados a combatir el tráfico de drogas, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población hondureña.

En los últimos meses, las autoridades policiales han dado golpes a las estructuras criminales y especialmente a los que trafican con drogas en la zona sur de Honduras.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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