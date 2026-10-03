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Más de ocho mil dosis de crack y cocaína hallan en caleta que sería de la MS-13

El descubrimiento de la droga se dio gracias a información a la que tuvieron acceso unidades de inteligencia de la Policía Nacional

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 10:56
Más de ocho mil dosis de crack y cocaína hallan en caleta que sería de la MS-13

Agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional (PN) custodian el fuerte decomiso de drogas.

 Foto: Cortesía

Valle, Honduras.- Al propio estilo de los cárteles de narcotráfico de Colombia, fueron encontradas, dentro de un barril plástico y bajo tierra, más de ocho mil dosis entre cocaína y piedras de crack.

El hallazgo con la fuerte suma de alucinógenos ocurrió en una zona alta del municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, en la zona sur del país.

La incautación fue gracias a labores de vigilancia por parte de equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), destacados en Nacaome.

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Los agentes de inteligencia policial tuvieron conocimiento de los movimientos extraños que se daban en un sector boscoso, a unos kilómetros de la ciudad de Nacaome, en los que parecía que miembros de una pandilla tenían su almacén de drogas.

En este lugar cercano a la ciudad de Nacaome, en el departamento de Valle, fue localizado el escondite de la droga.

En este lugar cercano a la ciudad de Nacaome, en el departamento de Valle, fue localizado el escondite de la droga.

 (Foto: Cortesía)

Con la información preliminar, decidieron montar vigilancia a esos movimientos ilegales, encontrando cuál era el motivo del ingreso y salida de los presuntos mareros a esa zona solitaria, en medio del bosque.

Los dueños

La caleta estaría vinculada a la Mara Salvatrucha, MS-13, que es la organización delictiva que tiene mayor presencia en las calles y en el territorio del departamento de Valle.

Tras el peritaje correspondiente, los detectives encargados de la operación contabilizaron más de ocho mil dosis de cocaína y piedras de crack, las que fueron aseguradas como evidencia para continuar con el proceso investigativo y determinar su procedencia y destino.

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La DAET y las demás unidades policiales mantienen abiertas las líneas de investigación para identificar a plenitud a los involucrados, establecer sus responsabilidades y trabajar en su ubicación y posterior captura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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