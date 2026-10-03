Más de ocho mil dosis de crack y cocaína hallan en caleta que sería de la MS-13

Valle, Honduras.- Al propio estilo de los cárteles de narcotráfico de Colombia, fueron encontradas, dentro de un barril plástico y bajo tierra, más de ocho mil dosis entre cocaína y piedras de crack.

El hallazgo con la fuerte suma de alucinógenos ocurrió en una zona alta del municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, en la zona sur del país.

La incautación fue gracias a labores de vigilancia por parte de equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), destacados en Nacaome.