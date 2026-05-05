Identifican a las víctimas de la masacre en Nacaome, Valle

De acuerdo con reportes de las autoridades policiales, José Cárdenas y Celso Fuentes expiraron en el lugar de la escena donde se registró el tiroteo, mientras que Odis López, quien quedó herido de gravedad, fue trasladado a un centro asistencial donde permanecía bajo resguardo policial, pero finalmente perdió la vida, debido a que los disparos le dañaron órganos vitales.

Los fallecidos fueron identificados como Celso Cárdenas, José Antonio Cárdenas y Odis López .

Valle, Honduras.- Tres personas perdieron la vida en una nutrida balacera que se registró la tarde del domingo en el sector de El Corcovado del municipio de Nacaome, Valle .

Tras el sangriento hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector para recolectar evidencias relacionadas al caso e iniciar las diligencias investigativas.



La zona fue acordonada por elementos de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.



Los equipos de investigación realizaron las averiguaciones para determinar las causas de los homicidios múltiples y determinar las causas que provocaron la masacre.



Los pobladores del sector donde ocurrió la balacera se mostraron alarmados, ya que no es común que se registren hechos como el que ocurrió la tarde del domingo.



En lo que va del año 2026, se contabilizan ocho homicidios múltiples en diferentes regiones del territorio nacional y que han cobrado la vida de 29 personas.



Hay que recordar que la primera masacre en el presente año, se registró en Olanchito, Yoro, donde tres personas fueron asesinadas.