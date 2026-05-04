Joven es asesinado frente a su padre en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.- Un joven fue asesinado la tarde de este lunes -4 de abril- en el municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, en un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes de la zona.

La víctima fue identificada preliminarmente como Dani Bonilla, de 25 años, originario del sector de La Entrada.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el joven regresaba de trabajar como albañil junto a su padre cuando fue interceptado por sujetos armados.