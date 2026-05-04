Joven es asesinado frente a su padre en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.- Un joven fue asesinado la tarde de este lunes -4 de abril- en el municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, en un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes de la zona.
La víctima fue identificada preliminarmente como Dani Bonilla, de 25 años, originario del sector de La Entrada.
De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el joven regresaba de trabajar como albañil junto a su padre cuando fue interceptado por sujetos armados.
El ataque ocurrió específicamente en el barrio Las Tejeras, donde los agresores lo interceptaron y dispararon, provocándole una muerte instantánea en el lugar.
El crimen fue presenciado por su padre, quien lo acompañaba en el momento del ataque. El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes lamentan lo sucedido.
Tras el reporte, agentes policiales se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y recabar indicios.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni sobre capturas relacionadas con el caso.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen.