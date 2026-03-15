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Madre quedó colgada del bus: desgarradoras escenas tras accidente en Potrerillos

Pertenencias de las personas que iban a bordo, el busito destruido, dos personas muertas y varios heridos son parte de las escenas que dejó el accidente

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 11:14
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Desgarradoras imágenes se observaron tras el accidente ocurrido en Potrerillos, Cortés, cuando un grupo de personas se dirigía rumbo a Omoa en una excursión.

 Foto: Opsa
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Sombreros de playa, sandalias de niños y sangre en el suelo forman parte de la dura escena que dejó el accidente.

 Foto: Opsa
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Un busito azul, que había salido con los ocupantes desde Marcala, en el departamento de La Paz, era la unidad en la que viajaban para una excursión de verano hacia el norte del país. En el percance murió una madre y su hijo de seis años, mientras que otro de sus hijos, de 13 años, sobrevivió.

 Foto: Opsa
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Relatos de testigos indican que la madre quedó colgada de una de las ventanas del bus, mientras su pequeño hijo quedó cerca de ella.

 Foto: Opsa
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La madre fue identificada como Hilda Gutiérrez Vásquez y el niño como Alejandro Gutiérrez. La familia se dirigía a celebrar el cumpleaños del menor de 13 años.

 Foto: Opsa
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Al interior del vehículo quedaron varias pertenencias de los pasajeros, como ropa, mochilas y hasta comida. Lo que se conoce del accidente es que el conductor del busito supuestamente iba a exceso de velocidad y perdió el control, provocando el volcamiento que dejó varios heridos y dos personas muertas.

 Foto: Opsa
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Así quedó la unidad de transporte, con los vidrios rotos y parte del chasis completamente destruido.

 Foto: Opsa
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Esta es la parte frontal del vehículo accidentado. Los mayores daños se registraron en la parte trasera. Según versiones preliminares, el conductor habría intentado huir y se presume que manejaba en estado de ebriedad.

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Este es el menor de 13 años que perdió a su madre y a su hermano en el fatal accidente en Potrerillos, Cortés. Rápidamente autoridades y vecinos llegaron al lugar de los hechos para tratar de auxiliar a los afectados.

 Foto: Cortesía
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Entre lágrimas, el adolescente contó que celebraba su cumpleaños número 13 el mismo día en que perdió a su madre. Fue auxiliado por varios vecinos tras la tragedia.

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