A puñaladas matan a soldador en la colonia Campo Cielo

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes 4 de mayo, al ser atacado por un sujeto en la colonia Campo Cielo, al norte de Comayagüela.

Se trata de Nelson José Benítez Reyes, de 33 años de edad. El hombre fue agredido con un arma blanca tipo cuchillo, en una de las calles de la citada colonia capitalina, aproximadamente a las 3:00 de la mañana.

El victimario le infirió dos puñaladas entre el abdomen y el pecho, causandole la muerte casi de forma instantánea. El hombre perdió mucha sangre al estar tirado en la calle, sin que nadie pudiera le brindara auxilio para trasladarlo a un hospital.