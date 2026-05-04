A puñaladas matan a soldador en la colonia Campo Cielo

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes 4 de mayo, al ser atacado por un sujeto en la colonia Campo Cielo, al norte de Comayagüela.
Se trata de Nelson José Benítez Reyes, de 33 años de edad. El hombre fue agredido con un arma blanca tipo cuchillo, en una de las calles de la citada colonia capitalina, aproximadamente a las 3:00 de la mañana.
El victimario le infirió dos puñaladas entre el abdomen y el pecho, causandole la muerte casi de forma instantánea. El hombre perdió mucha sangre al estar tirado en la calle, sin que nadie pudiera le brindara auxilio para trasladarlo a un hospital.
Mientras tanto, el agresor, de quién se desconoce su identidad por el momento, huyó del lugar dejando agonizando a su víctima, en una zona oscura del lugar.
Oficio
El cuerpo fue levantado por el personal de la Medicina Forense y por elementos policiales que acudieron al levantamiento de ley, para luego trasladarlo a la Morgue del Ministerio Público (MP).
Familiares que llegaron a reclamar el cuerpo a esa oficina médico legal, contaron qyue Nelson José se dedicaba al oficio de la soldadura en estructuras metalicas y que vivía en la colonia Centroamérica Oeste, en esta ciudad.
Su cuerpo fue retirado la mañana de este lunes y llevado hacia la aldea Las Delicias, en el municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso.