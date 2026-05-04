Tebas, presidente de LaLiga de España estará en Honduras: Este es el motivo de su visita

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras anunció sorpresivamente la visita de Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, en un hecho que marca un paso importante en la proyección internacional del balompié hondureño. A través de un comunicado oficial, la institución informó que el dirigente español aceptó la invitación para establecer un acercamiento formal entre ambas ligas. Este vínculo busca sentar las bases de una cooperación bilateral que beneficie el desarrollo del fútbol en Honduras.

Según detalló la Liga Nacional, Tebas arribará al país el próximo 5 de mayo, teniendo como sede principal la ciudad de Tegucigalpa. Durante su estadía, sostendrá una serie de reuniones oficiales con autoridades del fútbol nacional, enfocadas en fortalecer relaciones institucionales y analizar posibles iniciativas conjuntas. El organismo explicó que estos encuentros estarán orientados “a fortalecer este acercamiento institucional y a explorar acciones conjuntas en beneficio del crecimiento, modernización y proyección internacional del fútbol hondureño”. Además, la Liga Nacional destacó la relevancia de esta visita como parte de su estrategia de apertura hacia alianzas internacionales. “Este importante paso confirma que nuestra Liga Nacional sigue avanzando con visión, compromiso y apertura hacia alianzas estratégicas que generen valor para nuestros clubes, nuestra competencia y nuestra afición”, señala el comunicado. Finalmente, el ente rector del fútbol profesional en el país cerró su mensaje con un tono optimista sobre el futuro del deporte: “El fútbol hondureño tiene motivos para creer en grande”.

Comunicado sobre la llegada de Tebas

"La Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras anuncia con entusiasmo que el Presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, ha aceptado oficialmente la invitación realizada por nuestra institución para entablar una relación de cooperación bilateral entre ambas ligas.

Asimismo, se informa que Javier Tebas visitará Honduras el próximo 5 de mayo en la ciudad de Tegucigalpa, donde se desarrollarán reuniones oficiales orientadas a fortalecer este acercamiento institucional y a explorar acciones conjuntas en beneficio del crecimiento, modernización y proyección internacional del fútbol hondureño. Este importante paso confirma que nuestra Liga Nacional sigue avanzando con visión, compromiso y apertura hacia alianzas estratégicas que generen valor para nuestros clubes, nuestra competencia y nuestra afición.