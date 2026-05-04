Advierten que retraso de lluvias en Honduras se extenderá por más tiempo, ¿la razón?

Tegucigalpa, Honduras.- Siguen las temperaturas altas y el clima seco en Honduras, tras un retraso en el inicio de la estación lluviosa debido a la transición hacia el fenómeno de El Niño, el cual comienza a influir en las condiciones climáticas del país. ¿Cuánto tiempo más se extenderá? La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que el país se encuentra en una transición de condiciones neutras hacia el fenómeno de El Niño, el cual se mantendrá durante las próximas semanas, con efectos directos en las temperaturas y las precipitaciones. El meteorólogo Francisco Argeñal adelantó que se esperan condiciones bastante secas y cálidas durante los próximos días, y que posiblemente a partir del 15 de mayo ya se tenga alguna presencia de precipitaciones en la zona sur.

Según el pronóstico, estas condiciones persistirán al menos dos semanas más, mientras se espera que el fenómeno sea declarado oficialmente de manera leve a finales de mayo e inicios del próximo mes de junio. "Posiblemente sea moderado a partir de julio o agosto y después de agosto podría incluso calentarse rápido el océano Pacífico y convertirse en un Niño fuerte”, detalló.

Lo anterior estará dejando por el momento un retraso en el inicio de la estación lluviosa, que estuvo previsto días anteriores. "Las lluvias se empezarán a mediados de junio en el litoral Caribe, tal como se ha pronosticado desde un inicio. Esperamos que la canícula se adelante un poco y que empiece temprano, especialmente en el corredor seco y teniendo mayor impacto en los municipios del sur de Francisco Morazán, de Comayagua, La Paz, en Choluteca y El Paraíso", indicó.

Medidas ante ola de calor