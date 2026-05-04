Asalto a bus deja dos muertos en ruta Las Lajas-La Libertad, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un asalto a una unidad de transporte público dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos la tarde de este lunes en la ruta Las Lajas–La Libertad, en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.
Las víctimas mortales fueron el conductor y el ayudante del bus, quienes fallecieron tras un ataque armado dentro de la unidad.
De manera preliminar, el conductor fue identificado como José Ulloa, conocido como “Mingo”. Mientras que el ayudante fue identificado únicamente con el alias de "El Peludo".
Según los reportes iniciales, varios pasajeros también resultaron heridos durante el asalto y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
El hecho generó momentos de pánico entre los usuarios del transporte, quienes presenciaron el ataque armado.
En la zona se reporta un ambiente de consternación y caos tras lo ocurrido.
Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.