Asalto a bus deja dos muertos en ruta Las Lajas-La Libertad, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un asalto a una unidad de transporte público dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos la tarde de este lunes en la ruta Las Lajas–La Libertad, en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

Las víctimas mortales fueron el conductor y el ayudante del bus, quienes fallecieron tras un ataque armado dentro de la unidad.

De manera preliminar, el conductor fue identificado como José Ulloa, conocido como “Mingo”. Mientras que el ayudante fue identificado únicamente con el alias de "El Peludo".