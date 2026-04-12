Delincuentes en motocicleta generan temor con asaltos en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente ola de asaltos a mano armada mantiene en zozobra a los habitantes de varias colonias de Comayagüela, entre ellas Arturo Quezada, Ciudad Lempira y sectores aledaños, donde los vecinos denuncian un incremento sostenido de la criminalidad.

En las últimas semanas, este flagelo ha ido en aumento, según relatan los residentes, quienes aseguran que los delincuentes actúan con mayor frecuencia y violencia para despojar a sus víctimas de pertenencias, celulares e incluso motocicletas.

En distintos puntos de la colonia Arturo Quezada, los pobladores han alertado sobre la presencia de individuos que se movilizan en motocicleta y cometen asaltos a mano armada, principalmente en calles poco transitadas.

De acuerdo con testimonios de ciudadanos afectados, los presuntos responsables serían un hombre y una mujer que se trasladan en una motocicleta tipo Pulsar, lo que ha generado preocupación entre quienes circulan por la zona.