Delincuentes en motocicleta generan temor con asaltos en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente ola de asaltos a mano armada mantiene en zozobra a los habitantes de varias colonias de Comayagüela, entre ellas Arturo Quezada, Ciudad Lempira y sectores aledaños, donde los vecinos denuncian un incremento sostenido de la criminalidad.
En las últimas semanas, este flagelo ha ido en aumento, según relatan los residentes, quienes aseguran que los delincuentes actúan con mayor frecuencia y violencia para despojar a sus víctimas de pertenencias, celulares e incluso motocicletas.
En distintos puntos de la colonia Arturo Quezada, los pobladores han alertado sobre la presencia de individuos que se movilizan en motocicleta y cometen asaltos a mano armada, principalmente en calles poco transitadas.
De acuerdo con testimonios de ciudadanos afectados, los presuntos responsables serían un hombre y una mujer que se trasladan en una motocicleta tipo Pulsar, lo que ha generado preocupación entre quienes circulan por la zona.
Los vecinos han advertido a la población tomar precauciones al transitar por la calle principal y otros sectores de la colonia, especialmente durante horas de menor afluencia de personas.
A través de redes sociales, también han comenzado a circular videos que evidencian la forma en que operan los delincuentes, quienes sin importar la hora del día interceptan a sus víctimas.
En uno de los casos más recientes, se observa cómo un ciudadano es despojado de su motocicleta en plena luz del día, situación que ha generado indignación entre los usuarios.
La problemática no se limita a Arturo Quezada, ya que en colonias como Miramontes, Humuya, Miraflores, El Hogar, Las Colinas y Monseñor Fiallos también se reportan constantes atracos.
En estos sectores, los facinerosos aprovechan descuidos para robar celulares, carteras y otros objetos de valor, así como motocicletas, afectando a trabajadores y estudiantes.
Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado a la Policía Nacional de Honduras para reforzar la seguridad en estas zonas y frenar el avance de la delincuencia que mantiene en alerta a la población.