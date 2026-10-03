Policía no descarta que caravanas hacia EE UU sean ruta de escape de criminales

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Policía Nacional (PN), comisionado general, Rigoberto Oseguera Mass, no descartó que miembros de las organizaciones delictivas que fueron declaradas como terroristas, semanas atrás, estén usando las caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos, para evitar una potencial captura. "Nosotros estamos en procesos analíticos en todos estos casos desde que se generan estos llamados y sí podemos concluir que algunos grupos delictivos que han sido declarados como asociaciones terroristas tienen la pretensión de poder utilizar estos movimientos para salir de nuestros territorios y quedar siempre en impunidad", aseveró el jefe de la Policía. Aunque aseguró que, como institución encargada de combatir el delito, están trabajando para impedir la fuga de criminales, también hizo un llamado a quienes de alguna manera propician ese tipo de movilizaciones humanas. "Ahora en la norma ya hay un apartado prescrito que (indica que hay) una violación a la normativa del Derecho Penal. Es por eso que les decimos a las personas que no se presten para este tipo de movilizaciones y no tiene una lógica un llamado a una caravana porque el momento migratorio, están en otra condición", señaló.

El oficial exteriorizó, que no existen las condiciones de décadas atrás, y que ya no hay esa factibilidad de llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, debido a que las condiciones políticas migratorias son muy distintas y más rigurosas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Métodos de captura

Derivado de las últimas reformas realizadas por el Congreso Nacional al Código Penal, desde los entes de seguridad del Estado han solicitado al Poder Legislativo ciertas adiciones, concernientes a los procesos de capturas de los integrantes de organizaciones terroristas. "Tenemos pendientes peticiones que hemos realizado en la reforma, en lo que concierne al tema de las capturas y de los allanamientos, y estamos esperando que después de la Semana Morazánica se den las opiniones correspondientes, que esta reforma sea una realidad", confirmó Mass. De igual manera, anunció que se analiza la inclusión de otras bandas u organizaciones delictivas dentro del espectro de asociaciones terroristas, para que sus miembros puedan ser judicializados bajo la normativa recién aprobada en el Congreso Nacional.

"Claro que sí. Nosotros ya hicimos esta declaratoria de estas tres organizaciones criminales, pero ya el país, bajo esa acción del Escudo de las Américas, hizo una declaratoria de 24 asociaciones terroristas que también lo hicieron los países de la región. Entre ellas están estas organizaciones de crimen organizado y narcotráfico", dijo Oseguera. Alerto a los hondureños, que si una persona colabora con esas estructuras extranjeras del crimen organizado, de las que se han visto algunas células meses atrás. Estos también serán considerados como parte de esas organizaciones y, por ende, considerados terroristas. "Aléjense del delito, aléjense de las estructuras criminales. A los padres de familia, cuiden sus hijos, porque es un campo de cultivo en los jóvenes", enfatizó.

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