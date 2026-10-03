Perú vota entre polémicas por "reelección encubierta" de alcaldes y López Aliaga

Pese a que la Constitución peruana impide la reelección inmediata de los alcaldes con el objetivo de que no se perpetúen en el cargo y haya una alternancia, numerosos alcaldes han encontrado la forma de esquivar la norma sin que hasta el momento las autoridades electorales hayan intervenido para evitarlo.

Lima.- Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo 4 de octubre para votar en las elecciones regionales y municipales, unos comicios envueltos en la polémica por la " reelección encubierta " que buscan decenas de alcaldes pese a estar prohibida por ley, entre ellos el excandidato presidencial Rafael López Aliaga , favorito para volver a ser alcalde de Lima.

La jugada aplicada por más de 130 alcaldes en todo el país es presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y, en caso de ganar, el alcalde ahora en funciones conserve el cargo de manera indirecta, a través de esta sucesión.

El caso más emblemático es el del ultraderechista Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, cuyo candidato a alcalde renunció para dejarle el camino libre a ocupar la alcaldía.

López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el período 2023-2026 al ganar las últimas elecciones, pero en 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar, muy cerca de entrar a la segunda vuelta.

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'Porky', como también se le conoce popularmente a este empresario por su parecido con el cerdito de los Looney Tunes, también resultó escogido senador, pero igualmente renunció a ser parlamentario con el objetivo de regresar a la alcaldía de Lima a través de esta vía.

Pese a que desde un inicio se sabía el propósito de López Aliaga, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha pronunciado al respecto y le ha permitido seguir en carrera, realizando la campaña electoral como si fuese el candidato a alcalde titular e incluso participando en el debate electoral con los demás candidatos.

Si finalmente el JNE se pronuncia al respecto, lo hará después de la votación, cuando ya se conozcan los resultado.

En caso de emitir un dictamen que impida a los alcaldes ahora en funciones volver a acceder al cargo con esta vía indirecta, desatará un nuevo pulso con López Aliaga, que en las elecciones presidenciales ya amenazó en repetidas ocasiones al presidente del organismo, Roberto Burneo, por no validar las denuncias de supuesto fraude en su contra que presentó sin pruebas consistentes.

La campaña electoral también ha estado marcada por los furibundos ataques homófobos de López Aliaga, un empresario que pertenece al Opus Dei, contra el exministro Carlos Bruce, su principal rival en la carrera a la Alcaldía de Lima, quien es el primer político abiertamente gay de Perú y que compite por el partido derechista Somos Perú.

Para estas elecciones se escogerán para el período 2027-2030 a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y a 1.892 alcaldes distritales.

Será una nueva prueba para los partidos nacionales de Perú, a los que tradicionalmente no les ha ido bien en estas elecciones ante la dificultad de trascender desde la capital Lima en las diferentes regiones del país, donde estos comicios se han jugado siempre en clave de movimientos regionales con figuras conocidas en cada departamento.

Prueba de ello es que el partido fujimorista Fuerza Popular, que logró ganar las elecciones presidencial en la cuarta candidatura de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), apenas consiguió ganar tres alcaldías distritales en todo el país en las pasadas elecciones locales de 2022. EFE