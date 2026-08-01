Expresidente peruano Humala, condenado a 15 años de cárcel, sale libre al anularse su caso

Lima, Perú.- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió de prisión este viernes 31 de julio, tras anularse su caso, al ser calificado por el Tribunal Constitucional como un proceso ilegal y sin sustento.
Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).
"Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial", expresó Humala a la prensa, además de asegurar que, a raíz de la sentencia, tuvo que asilar a su esposa en Brasil y sacar a sus hijos del país.
Al salir de la prisión, ubicada al este de Lima, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaba su nombre y estuvo acompañado por sus abogados y algunos ex partidarios.
¿En qué consistía el caso contra Ollanta Humala?
El caso por lavado de dinero contra Humala se basaba en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011, al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció este jueves 30 de julio que todo el proceso carecía de validez, debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos.
A raíz del fallo judicial a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias al Tribunal Constitucional, afirmó que su país vive "en un estado de derecho" y se tiene que acatar la resolución.