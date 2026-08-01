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Trump critica la retirada de cargos contra atleta acusado de dañar estanque de Washington

El mandatario estadounidense cuestionó que la Justicia cerrara el caso contra el atleta David ‘Davey’ Hearn por daños al estanque reflectante de Washington

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 16:40
Trump critica la retirada de cargos contra atleta acusado de dañar estanque de Washington

La decisión supone un duro revés para el caso, que había adquirido notoriedad después de que Trump atribuyera públicamente los daños a un acto de vandalismo.

 Foto: EFE.

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este sábado contra la decisión de la Justicia de Estados Unidos de retirar los cargos contra el exolímpico David ‘Davey’ Hearn, acusado de dañar el estanque reflectante de Washington.

"No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque. ¿En qué estaba pensando?", escribió el mandatario en su red, Truth Social.

"Para mí, fue un caso claro de VANDALISMO, que incluyó el césped, en el que se había pintado un enorme '86 47' en letras gigantes, y otros elementos de la zona circundante", aseguró.

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Además, subrayó que, aunque "puede que hubiera alguna dificultad con los contratistas, los daños principales los causaron los vándalos".

El Departamento de Justicia de EE UU solicitó ayer retirar los cargos penales contra Hearn al concluir que el deterioro fue causado por una instalación defectuosa durante las obras de remodelación y no por un acto de vandalismo.

La Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una moción para desestimar el caso tras recibir nueva documentación del Departamento del Interior, que atribuye los daños a fallos en la instalación del revestimiento por parte de la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings.

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Según el escrito judicial, las obras se ejecutaron con rapidez para que el estanque estuviera listo antes de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La decisión de Justicia supone un revés para un caso que había adquirido notoriedad después de que Trump atribuyera públicamente los daños a un acto de vandalismo.

Hearn, de 67 años y tres veces integrante del equipo olímpico estadounidense de piragüismo, había sido acusado de un delito grave de destrucción de propiedad por un incidente ocurrido el 19 de junio.

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La acusación sostenía que había arrancado parte del revestimiento del estanque, aunque el deportista aseguró que únicamente levantó un fragmento que ya estaba desprendido mientras recorría la zona en bicicleta. De haber sido condenado, enfrentaba una pena máxima de diez años de prisión.

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Redacción web
Agencia EFE

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