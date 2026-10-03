¿Qué ocupa Honduras para avanzar a cuartos de final en Nations League?

Tegucigalpa, Honduras.- Jamaica conquistó ayer el Estadio Cuscatlán y derrotó 2-0 a El Salvador por la fecha 3 de la Liga Naciones de Concacaf, resultado que le permite recuperar terreno en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la competición. El combinado salvadoreño volvió a sufrir un duro golpe en el torneo. Después de la escandalosa goleada 6-0 que recibió ante Guatemala en la jornada anterior, La Selecta tampoco pudo reaccionar en casa y terminó cayendo nuevamente, esta vez frente a una Jamaica que aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos claves del encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.

La resistencia salvadoreña terminó al minuto 39' con gol de Javon East y en el complemento nuevamente apareció Esta al 64' para sentencia la victoria caribeña. Ahora Jamaica tendrá una última jornada de máxima exigencia, ya que deberá visitar a Honduras en Tegucigalpa. El duelo será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Así va la tabla de posiciones

Con este resultado, Los Reggae Boyz sumaron tres puntos que les permiten llegar a seis unidades y colocarse en la segunda posición, solamente por detrás de Surinam que tiene 7. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Guatemala se queda en el tercer puesto con 4 unidades, Honduras queda con tres puntos, mismos que tiene El Salvador y Martinica, dos selecciones que se enfrentan en la última fecha y que se complicaron su clasificación a cuartos de final.

Lo que necesita Honduras para avanzar a cuartos de final

Lo que sí es claro es que ya no dependemos de nosotros mismos: 1- Primer resultado: Honduras necesita que Guatemala empate o pierda ante Surinam