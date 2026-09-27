Personas que ayuden a grupos criminales serán capturadas, advierte director de la Policía

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió serán capturadas aquellas personas que brinden cualquier tipo de apoyo a miembros de estructuras criminales denominadas como asociaciones terroristas. El pasado 20 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Cártel del Diablo. En ese sentido, ofrecer cualquier tipo de ayuda -como darles protección, por ejemplo- a miembros de estos grupos conllevará a ser arrestado por las fuerzas de seguridad pública. "Toda aquella persona que se vincule en cualquier acto con estos grupos delictivos, van a ser considerados miembros de este grupo por el grado de participación que tenga", aseveró el jefe policial en declaraciones a Radio Cadena Voces.

Oseguera subrayó que independientemente del tipo de participación en la que un ciudadano se involucre con estos grupos, dará luz verde para que sea considerado como un integrante más. En ese contexto, instó a la ciudadanía a alejarse de estas estructuras delictivas y a llamar a las autoridades policiales para así intervenir su barrio o colonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El país cada vez que adquiera estándares de seguridad, va a tener inversión tanto local como extranjera, y a eso es a lo que debemos de apuntar", resaltó. A su vez, destacó que con las reformas en la legislación penal y procesal penal realizadas desde el Congreso Nacional, la Policía "podrá atacar a esas estructuras en cualquier lugar que estén". "Donde huyan, ahí los vamos a perseguir porque todo aquel grupo que se asocie para delinquir va a ser considerado como tal (refiriéndose como asociación terrorista) y va a ser perseguido", dijo.