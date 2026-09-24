Con reformas intervendrán "territorios de alto riesgo" para atacar grupos terroristas

Estas acciones se suman a los cambios aprobados previamente en la Ley del Sistema Penitenciario, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la normativa que regula a la Policía Militar del Orden Público.Zambrano dijo ayer que los policías y militares podrán intervenir en los territorios de riesgo en cualquier momento sin tantos procesos o trámites, pero acompañados por los operadores de justicia, como los fiscales del Ministerio Público.Indicó que se hará una declaratoria de territorios peligrosos que estará coordinada por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tomas-zambrano-plantea-depuracion-operadores-justicia-aprobar-reformas-grupos-terroristas-AC32124422" target="_blank">Consejo Nacional de Defensa y Seguridad</a> (CNDS). Se les dará atribuciones a la Policía Nacional, los militares y demás fuerzas de seguridad para luchar contra los tres grupos declarados terroristas: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.Zambrano explicó que las reformas incluyen modificaciones directas al artículo 184 del Código Procesal Penal, para que las personas procesadas por integrar asociaciones terroristas queden inhabilitadas de optar a medidas cautelares sustitutivas a la prisión.