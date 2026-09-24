La urna que no decide

La democracia electoral se presenta como el mecanismo que garantiza la igualdad política: ciudadanos que votan sin miedo, instituciones neutrales y resultados respetados por todos los actores. Pero esta narrativa se derrumba cuando se observa el modelo económico que sostiene a nuestras sociedades. No existe democracia plural en una economía diseñada para hacer nuevos ricos y concentrar riqueza. El poder político, lejos de corregir esa desigualdad, la reproduce y la profundiza.

Zygmunt Bauman lo advirtió con precisión: en la modernidad líquida, las instituciones “pierden su solidez” y los vínculos se vuelven frágiles. En uno de sus pasajes más citados, Bauman señala que vivimos en un tiempo donde “las estructuras ya no ofrecen garantías duraderas”. Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado: es el reflejo directo de un modelo económico que concentra recursos, oportunidades y capacidad de decisión en manos de unos pocos.

Cuando la economía se organiza para acumular, la política se reorganiza para legitimar. La concentración económica produce dependencia, asimetrías informativas, clientelismo estructural y captura institucional. En estas condiciones, la democracia electoral se convierte en un ritual que justifica decisiones tomadas fuera del alcance ciudadano. La distancia entre electores y elegidos es una consecuencia lógica del modelo económico.

Bauman ayuda a entender esta fractura. En Modernidad líquida advierte que la vida pública se ha vuelto un espacio donde “las responsabilidades se disuelven” y donde las instituciones ya no protegen al ciudadano, sino que se adaptan a las presiones del mercado. Si las instituciones se vuelven líquidas, también lo hace la democracia: pierde densidad, pierde capacidad de representación y pierde la fuerza para contrarrestar la riqueza mal habida.

Tras la Guerra Fría, la democracia fue presentada como el único régimen posible, casi como un destino histórico. Pero la ideología triunfante -esa que proclamó el fin de la historia- no democratizó el poder: lo privatizó más. La política se subordinó a los intereses de quienes controlan los recursos estratégicos. La democracia se volvió un dispositivo de legitimación, no de transformación. En lugar de ampliar la soberanía popular, profundiza la separación entre electores y elegidos.

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La evidencia es clara: cuando la economía concentra, la democracia no reparte; concentra también. Los organismos electorales, por más independientes que se proclamen, operan dentro de un ecosistema donde las élites económicas definen los límites de lo posible. La neutralidad institucional se vuelve una aspiración retórica; la transparencia, un eslogan; la competencia electoral, una ficción cuidadosamente administrada.

La valoración crítica es inevitable. Una democracia robusta requiere un modelo económico que distribuya oportunidades, no que las monopolice.

Cuando un sistema no distribuye poder, las reformas electorales no corrigen la crisis de representación: la profundizan. Cambiar reglas sin alterar quién decide es una estrategia para sostener la fachada democrática mientras la ciudadanía queda fuera de las decisiones.