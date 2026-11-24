Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), recibió capacitación por la Unidad de Prevención de Fraude de la Embajada de los Estados Unidos, orientada a identificar los mecanismos utilizados por empresas y personas que engañan a la población mediante falsas ofertas de visas de trabajo en el extranjero. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordóñez, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en las ofertas engañosas: “Ciudadano hondureño, no pague ni un solo dólar por su visa. Las visas de trabajo no se cobran y se consiguen en los sitios oficiales”.

“El próximo lunes comenzaremos los operativos dirigidos a perseguir este tipo de prácticas fraudulentas y proteger a los consumidores, y la Secretaría de Desarrollo Económico actuará con toda la fuerza de la ley frente a quienes se aprovechan de las aspiraciones de los hondureños de encontrar oportunidades laborales fuera del país ”, expuso Ordóñez. Por su parte, el director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, informó que "se han identificado alrededor de 300 casos relacionados con este tipo de prácticas fraudulentas, con perjuicios económicos estimados en 7.5 millones de lempiras, considerando pagos aproximados de 250,000 lempiras por cada persona afectada". La SDE recuerda a la población la importancia de verificar la autenticidad de las empresas y de cualquier oferta laboral en el extranjero, desconfiar de intermediarios que soliciten pagos anticipados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse