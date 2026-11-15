Secretaría de Trabajo alerta sobre falsas ofertas laborales en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo alertó a los hondureños sobre las falsas ofertas laborales en el extranjero y pidió verificar su legitimidad antes de aceptar una propuesta o viajar a otro país.

El subsecretario de la institución, Daniel Discua, advirtió que algunas de estas ofertas terminan en estafas y pueden exponer a los ciudadanos a situaciones que ponen en peligro sus vidas.

El funcionario explicó que la Secretaría de Trabajo cuenta con el Programa de Trabajo Temporal en el Exterior, donde se verifica que las ofertas de empleo sean reales y que las empresas proporcionen información clara sobre las condiciones de contratación.

“Tenemos lo que es el programa de trabajo temporal en el exterior que regula todas estas relaciones laborales que se pueden llevar a cabo entre lo que es un trabajador que aspira a salir al extranjero y los patronos; tenemos un control bastante estricto, verificamos que la oferta laboral sea real, la claridad que ofrece la empresa y los términos bajo la cual viajan los hondureños", explicó.

Además, Discua aclaró que los hondureños interesados en oportunidades en el exterior también pueden gestionar oportunidades laborales mediante intermediarios privados, pues la actividad no está prohibida.

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Sin embargo, recomendó revisar cuidadosamente las condiciones de cada propuesta, debido a los riesgos que pueden esconder algunas ofertas.