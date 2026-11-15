Muere Emmanuel Jaén Sierra, el investigador que le puso historia al teatro hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Se fue sin hacer ruido, como quien reía: en silencio. Así lo recuerdan quienes lo conocieron. José Emmanuel Jaén Sierra, conocido como “Tito” entre los suyos, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, dejando un vacío en la cultura hondureña y una obra que, dicen sus amigos, todavía hay que descubrir. La noticia fue confirmada en redes sociales por su hermano, Mario Jaén, también actor, director y dramaturgo. Su velatorio se realiza hoy en Funerales Espíritu Santo, en Tegucigalpa.

Un investigador de paciencia

Mientras otros hacían teatro, Jaén también se ocupó de contarlo. Fue, como lo describen en redes, posiblemente uno de los investigadores más acuciosos de la escena hondureña. Su libro Teatro Universitario de Honduras UNAH. Historia de una tradición 1958-2018, publicado por la Editorial Universitaria UNAH en 2019, recoge seis décadas de una tradición que sin su trabajo habría quedado dispersa en la memoria de quienes la vivieron.

Su formación fue la de un hombre de letras. Licenciado en Letras por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y máster en Literatura Centroamericana por la UNAH. Fue docente del departamento de Arte de la UPNFM, con especialidad en teatro, y cofundador de un proyecto teatral de su generación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También escribió ficción; con el cuento “El conjuro” que obtuvo mención honorífica en el Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle, de EL HERALDO.

Las voces que lo despiden