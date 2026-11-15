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Así fue la llegada a la meta de Linda Menéndez, campeona de la Élite Mujeres

La celebración de Linda Menéndez puso el broche de oro a una jornada de esfuerzo y competencia en la que se convirtió en la nueva campeona de la Élite femenina, en la edición dedicada a Fundación Anawin.

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 09:33
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¡La meta tiene nueva campeona! Linda Menéndez cruzó la línea de llegada y se coronó ganadora de la categoría Élite femenina de la Decimoquinta Vuelta Ciclística EL HERALDO, en pro de Fundación Anawin. Aquí la emoción de su llegada a la meta y celebración.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Con amplia ventaja sobre sus competidoras, Linda Menéndez completó los 90 kilómetros de recorrido y aseguró el primer lugar de la categoría Élite femenina.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Entre aplausos y muestras de alegría, Linda Menéndez llegó a la meta después de completar las dos vueltas al circuito de la competencia.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La sonrisa en su rostro evidenció la emoción de saber que logró llegar primera frente a sus cercanas competidoras.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La emoción se apoderó de Linda Menéndez al cruzar la línea de llegada y confirmar su triunfo en una de las categorías más exigentes de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Con el brazo arriba y una sonrisa de satisfacción, Linda celebró su victoria tras completar los 90 kilómetros que definieron a la campeona de la Élite femenina de la edición 2026.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La ciclista hondureña recibió el reconocimiento de los presentes luego de imponerse en la categoría Élite femenina, la primera vez que conquista este galardón y con ello el trofeo se va para Siguatepeque.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La victoria de Linda también tiene un significado familiar: siguió las pedaleadas de su hermano Héctor Menéndez, campeón de la Élite masculina en 2025 y en 2026.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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El trofeo de líder de la Vuelta Ciclística EL HERALDO vuelve al hogar de los Menéndez, esta vez con Linda como ganadora de la categoría Élite femenina y con Héctor como bicampeón.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La joven ciclista escribió su propio capítulo en la historia familiar al conquistar el primer lugar de la Élite femenina en una carrera que requiere disciplina, fuerza física y mental y mucha determinación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Desde las 6:05 de la mañana, Linda Menéndez enfrentó el recorrido de 90 kilómetros que la llevaría a conquistar el título femenino de la Vuelta.

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La Élite femenina fue la sexta categoría en tomar la salida, cinco minutos después de la Élite masculina, para completar las dos vueltas al circuito establecido.

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Los abrazos, aplausos y felicitaciones sinceras no se hicieron esperar para celebrar el triunfo de Linda Menéndez.

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Linda Menéndez se impuso ante un grupo de destacadas competidoras que disputaron los primeros lugares durante la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO, pero ella llegó en primer lugar.

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Linda Menéndez levanta los brazos, mientras al fondo se observa la meta donde se volvió campeona, para celebrar luego de una exigente jornada de dos vueltas al circuito de 90 kilómetros.

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Gissel Andino ocupó el segundo lugar de la categoría Élite femenina, seguida por Vanessa Mejía, quien completó el podio en la tercera posición. Elisa Amaya finalizó en la cuarta posición de la Élite femenina, luego de competir junto a Linda Menéndez.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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