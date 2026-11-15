Linda Menéndez se impone en los 90 km y es la nueva reina de la Vuelta EL HERALDO 2026

El podio de la categoría Élite Femenina lo completaron Gissel Andino, quien se quedó con el segundo lugar, y Vanessa Mejía, que cruzó la meta en la tercera posición. Por su parte, Elisa Amaya finalizó en el cuarto puesto de una competencia que reunió a destacadas exponentes del ciclismo femenino.

La ganadora terminó el circuito de dos vueltas y arribó a la meta en medio de aplausos del público.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras completar los 90 kilómetros, Linda Menéndez se coronó como la nueva campeona de la Élite femenina de la Vuelta Ciclística EL HERALDO en su decimoquinta edición celebrada este domingo 15 de noviembre.

Es primera vez que Linda Menéndez se corona ganadora de la Vuelta, sin embargo, viene de una familia de campeones porque su hermano, Héctor Menéndez fue el campeón de la Élite Masculina de la edición pasada.

La Élite femenina salió del punto partida al filo de las 6:05 de la mañana, en la sexta salida del día y cinco minutos después que la Élite masculina.

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En la categoría femenina, la ciclista que ha tenido mayor registro de títulos ganados en la Vuelta EL HERALDO es la guatemalteca Florinda de León (2014, 2015, 2017 y 2025).

Cada Vuelta Ciclística trae consigo el objetivo de ayuda, y este año no fue la excepción, ya que la carrera se disputó a beneficio de la fundación Anawin, liderada por el padre Ovidio Rodríguez.

Esta organización que se enfoca en en apoyo social, alimentario y educativo, ayuda a niños de bajos recursos de municipios de Francisco Morazán.

Entre las marcas que dijeron presente para este año están: Banpaís, Aguazul, La Alcaldía, Bike Mart, Pizza Hut, Dennys, Hidrazal, Musflex, Rexona, Nissan, Fisiocrem, Dinant/yummies, Farma Fácil y UNO.

También se unieron los miembros que integran las fuerzas vivas en la capital para brindar asistencia y seguridad durante la carrera pedalera más esperada del año.