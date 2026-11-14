Conozca los puntos de cierre en el anillo periférico por la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La circulación vehicular en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela tendrá restricciones este domingo 15 de noviembre debido al desarrollo de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, que contempla cierres temporales en seis puntos estratégicos de la capital.

Las medidas se aplicarán desde las 5:30 hasta las 10:00 de la mañana, horario durante el cual los conductores deberán tomar precauciones y buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Uno de los principales puntos de restricción será el carril izquierdo de todo el bulevar de Los Próceres, por donde circularán los participantes de esta competencia ciclística que reúne a deportistas y aficionados al pedal.

Asimismo, permanecerá cerrado el desvío de la gasolinera Puma hacia la Medalla Milagrosa. La restricción comprende la calle frente a la nueva Embajada de Estados Unidos, por lo que los automovilistas deberán considerar otras opciones de circulación.

Otro de los puntos con cierre total será el puente que conduce hacia Valle de Ángeles; sin embargo, se habilitará un desvío hacia la colonia San Miguel para facilitar el desplazamiento de los conductores que utilizan esta conexión vial.