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Conozca los puntos de cierre en el anillo periférico por la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

El bulevar Los Próceres, el anillo periférico y otras vías tendrán restricciones este domingo, de 5:30 a 10:00 de la mañana, por la competencia ciclística

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 11:37
Conozca los puntos de cierre en el anillo periférico por la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

La Vuelta Ciclística de EL HERALDO modificará temporalmente la circulación en seis puntos de la capital, donde se aplicarán restricciones y desvíos vehiculares

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La circulación vehicular en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela tendrá restricciones este domingo 15 de noviembre debido al desarrollo de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, que contempla cierres temporales en seis puntos estratégicos de la capital.

Las medidas se aplicarán desde las 5:30 hasta las 10:00 de la mañana, horario durante el cual los conductores deberán tomar precauciones y buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Uno de los principales puntos de restricción será el carril izquierdo de todo el bulevar de Los Próceres, por donde circularán los participantes de esta competencia ciclística que reúne a deportistas y aficionados al pedal.

Asimismo, permanecerá cerrado el desvío de la gasolinera Puma hacia la Medalla Milagrosa. La restricción comprende la calle frente a la nueva Embajada de Estados Unidos, por lo que los automovilistas deberán considerar otras opciones de circulación.

Otro de los puntos con cierre total será el puente que conduce hacia Valle de Ángeles; sin embargo, se habilitará un desvío hacia la colonia San Miguel para facilitar el desplazamiento de los conductores que utilizan esta conexión vial.

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Las restricciones también alcanzarán la parte inferior del puente de la plaza Alfredo Landaverde, donde se cerrará el paso en ambos sentidos. Como alternativa, los vehículos podrán circular por el sector del supermercado La Colonia.

El quinto punto corresponde al cierre total antes de la antigua entrada a la aldea Las Casitas, otro de los sectores contemplados dentro de las medidas de seguridad vial por el desarrollo de la competencia.

A estos puntos se suma el cierre total de la calle de acceso al puente Papa Francisco para los vehículos que se desplacen desde la colonia Quezada, según el detalle divulgado en el mapa oficial del recorrido.

La ruta de la competencia contempla sectores como la avenida Los Próceres, las colonias San Miguel, La Trinidad, La Era, Nueva Era, Bella Oriente, Kennedy y Villa Nueva, además de las inmediaciones de la Basílica de Suyapa y el Coliseum Nacional de Ingenieros.

El recorrido también comprende las cercanías de Unitec, Altos de Toncontín, Lomas de Toncontín, residencial Las Hadas y la represa Los Laureles, hasta conectar con el retorno a la altura de los Laureles, en las cercanías de la empresa Baem.

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En el extremo de la ruta se encuentra el retorno de la Embajada de Estados Unidos, identificado como uno de los puntos de referencia del circuito ciclístico. El trazado incluye varios sectores residenciales y vías de conexión utilizadas diariamente por miles de capitalinos.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, salir con anticipación y respetar las indicaciones de los encargados del ordenamiento vial.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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