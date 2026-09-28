Cierre parcial del puente Juan Manuel Gálvez esta noche por instalación de losas

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en el anillo periférico de la capital, registrará la noche de este lunes -28 de septiembre- un cierre parcial, debido a los trabajos de instalación de losas, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La restricción vehicular comenzará a las 9:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del martes 29 de septiembre, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar retrasos. Los trabajos se desarrollarán en ambos sentidos del anillo periférico, a la altura del puente, mientras se ejecutan las labores de instalación.

¿Cuáles son las rutas de alivio?

Las autoridades habilitaron dos rutas alternas para los conductores que necesiten desplazarse por el sector durante el cierre parcial. Los vehículos que salgan del anillo periférico con dirección hacia Valle de Ángeles podrán utilizar la conexión hacia la 21 de Octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que, los conductores que circulen por el bulevar Los Próceres, podrán seguir en dirección hacia la colonia San Miguel y la conexión con la 21 de Octubre. El cierre parcial se realizará para permitir la instalación de losas en el puente Juan Manuel Gálvez, como parte de los trabajos que se ejecutan en esta infraestructura vial.