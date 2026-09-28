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Cierre parcial del puente Juan Manuel Gálvez esta noche por instalación de losas

El cierre será de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana del martes 29 de septiembre. Las autoridades habilitaron dos rutas de alivio para los conductores

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 18:06
Cierre parcial del puente Juan Manuel Gálvez esta noche por instalación de losas

El cierre parcial se realizará para permitir la instalación de losas en el puente Juan Manuel Gálvez, como parte de los trabajos que se ejecutan en esta infraestructura vial.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en el anillo periférico de la capital, registrará la noche de este lunes -28 de septiembre- un cierre parcial, debido a los trabajos de instalación de losas, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La restricción vehicular comenzará a las 9:00 de la noche y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del martes 29 de septiembre, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar retrasos.

Los trabajos se desarrollarán en ambos sentidos del anillo periférico, a la altura del puente, mientras se ejecutan las labores de instalación.

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¿Cuáles son las rutas de alivio?

Las autoridades habilitaron dos rutas alternas para los conductores que necesiten desplazarse por el sector durante el cierre parcial.

Los vehículos que salgan del anillo periférico con dirección hacia Valle de Ángeles podrán utilizar la conexión hacia la 21 de Octubre.

Mientras que, los conductores que circulen por el bulevar Los Próceres, podrán seguir en dirección hacia la colonia San Miguel y la conexión con la 21 de Octubre.

El cierre parcial se realizará para permitir la instalación de losas en el puente Juan Manuel Gálvez, como parte de los trabajos que se ejecutan en esta infraestructura vial.

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La intervención se desarrollará durante la noche y la madrugada, cuando las autoridades restringirán parcialmente la circulación en el sector.

La Alcaldía del Distrito Central y la SIT solicitaron a los conductores atender las indicaciones del personal de Orden Vial y respetar la señalización colocada en la zona.

Asimismo, recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas de alivio señaladas para evitar inconvenientes durante el cierre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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