Mercado San Isidro de Comayagüela estará listo en 15 meses y reporta 45% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado San Isidro, ubicado en Comayagüela, estará terminado dentro de aproximadamente 15 meses, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El proyecto, cuya construcción comenzó en 2024, registra un avance del 45%.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que todavía falta alrededor de un año y tres meses para concluir las obras de este centro de abasto, que inició con una inversión inicial aproximada de 120 millones de lempiras.

“Ese mercado lo vamos a terminar hasta el próximo año. Le faltan unos 15 meses”, respondió Zelaya al ser consultado sobre la fecha de finalización del proyecto, que busca mejorar las condiciones de los comerciantes que esperan regresar a sus puestos.

El alcalde también recordó que la construcción se retrasó dos años; sin embargo, el plazo actualizado apunta a que los trabajos se extenderán más allá de lo previsto originalmente.

Por su parte, Wilfredo Cruz, vicepresidente de la junta directiva del Mercado San Isidro, estimó que la obra presenta un avance físico de entre el 44% y el 45%, mientras los trabajos se concentran en la construcción de la losa.

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"Solo se tenía la mitad de la losa. Ahorita están con la otra parte porque la están haciendo en dos partes”, explicó.