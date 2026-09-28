Mercado San Isidro de Comayagüela estará listo en 15 meses y reporta 45% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado San Isidro, ubicado en Comayagüela, estará terminado dentro de aproximadamente 15 meses, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El proyecto, cuya construcción comenzó en 2024, registra un avance del 45%.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que todavía falta alrededor de un año y tres meses para concluir las obras de este centro de abasto, que inició con una inversión inicial aproximada de 120 millones de lempiras.
“Ese mercado lo vamos a terminar hasta el próximo año. Le faltan unos 15 meses”, respondió Zelaya al ser consultado sobre la fecha de finalización del proyecto, que busca mejorar las condiciones de los comerciantes que esperan regresar a sus puestos.
El alcalde también recordó que la construcción se retrasó dos años; sin embargo, el plazo actualizado apunta a que los trabajos se extenderán más allá de lo previsto originalmente.
Por su parte, Wilfredo Cruz, vicepresidente de la junta directiva del Mercado San Isidro, estimó que la obra presenta un avance físico de entre el 44% y el 45%, mientras los trabajos se concentran en la construcción de la losa.
"Solo se tenía la mitad de la losa. Ahorita están con la otra parte porque la están haciendo en dos partes”, explicó.
Cruz agregó que las obras preliminares de esa sección están prácticamente concluidas, por lo que los trabajos se encaminan a la fundición del concreto para completar la estructura.
El mercado San Isidro contempla un total de 916 locales comerciales, de los cuales 560 están en el área en construcción, según los datos proporcionados por el vicepresidente de la junta directiva.
La habilitación de estos espacios representa una expectativa para los vendedores que desde el inicio de las obras esperan contar nuevamente con instalaciones adecuadas para desarrollar sus actividades comerciales.
De los 916 locatarios, más de la mitad permanece en locales alquilados, mientras que otros comerciantes dejaron de vender y esperan que el mercado finalice para retomar sus actividades.
En cuanto a la inversión, Cruz indicó que los vendedores conocen que el presupuesto supera los 100 millones de lempiras, aunque señaló que no dispone de la cifra exacta, ni de los detalles actualizados del costo total.
El dirigente explicó que durante la ejecución se han planteado modificaciones solicitadas por los propios comerciantes, debido a que algunos aspectos contemplados inicialmente no respondían a sus necesidades.
Asimismo, añadió que los cambios solicitados podrían incrementar el presupuesto, debido a que implican incorporar elementos que no estaban incluidos en el diseño original de la obra.
“Va a subir, porque lo que pedimos fue que se nos agregaran unas obras que no nos habían estimado. Entonces, sí nos van a agregar en el proyecto”, afirmó.